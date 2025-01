JPMorgan hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 4400 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 4200 auf 4400 Franken angehoben. Die Wachstumstreiber des Aromenherstellers und sein schnellerer Schuldenabbau würden nicht angemessen honoriert, schrieb Analystin Celine Pannuti in ihrer am Montag vorliegenden Empfehlung. Auch der Barmittelzufluss verdiene einen Bewertungsaufschlag. Pannuti hob ihre Ergebnisschätzungen nach dem hervorragenden Jahr 2024. Für 2025 kalkuliert sie wieder mit gutem Wachstum./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2025 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 00:15 / GMT