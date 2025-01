Massiver Kurseinbruch

Dank stabiler Zinssätze und einer kontinuierlichen EU-Finanzierung kann sich der polnische Zloty auf einem instabilen globalen Devisenmarkt gegenüber dem Euro behaupten, während andere Währungen unter der Stärke des US-Dollars stark schwankten. Die wirtschaftlichen Herausforderungen in der Eurozone und Deutschland an der Speerspitze sind groß, insbesondere ein verlangsamtes Wachstum belastet die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Zloty. Gleichzeitig hat Polen eine stabile Wirtschaft und eine wachsende Exportindustrie, die den Zloty stützen.

Der markante Kurseinbruch des Paares EUR/PLN hat den Wert bis ganz in die Nähe der Jahrestiefs aus Januar 2022 getrieben, doch größere Unterstützungen verlaufen noch ein Stück weit tiefer und könnten sogar Abschläge auf 4,1790 und darunter in den Bereich um 4,1525 PLN auslösen. Entsprechend dieser Vorlage würde sich ein kurz- bis mittelfristiges Investment auf der Unterseite anbieten. Aufgrund des Kursrückgangs von knapp einem Prozent in den letzten Tagen sollte grundsätzlich aber mit einem Pullback gerechnet werden, dieser könnte an 4,2473 PLN heranreichen und würde sich darüber hinaus als guter Einstiegspunkt für ein Short-Investment anbieten. Unterhalb von 4,2060 PLN ist mit einer unmittelbaren Fortsetzung der Verlustserie bei EUR/PLN zu rechnen.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:

Fazit Auf kurz- bis mittelfristiger Basis ist mit einer Fortsetzung der Abwärtstendenz nach Auflösung der vorausgegangenen Schiebephase auf 4,1790 und darunter 4,1525 PLN zu rechnen, bis das Paar auf entsprechende Unterstützungen trifft und wieder zur Oberseite abdreht. Für diese Wegstrecke könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 38,9 ausgestattete Mini Future Short Zertifikat WKN VG3AFB zum Einsatz kommen und würde eine Renditechance von 48 Prozent vom gegenwärtigen Niveau aus bringen. Ziel des Scheins wurde bei 3,80 Euro errechnet. Als Anlagehorizont sollten jedoch einige Tage bis Wochen angenommen werden, bis der Trade vollständig aufgeht.