Arbor Metals kündigt Phase-2-Bohrungen im Lithiumprojekt Jarnet an

Vancouver, Kanada - 26. Januar 2025 / IRW-Press / Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich, seine Absicht bekanntzugeben, mit den Phase-2-Diamantbohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Jarnet zu beginnen, das sich im Lithiumcamp Corvette Lake im Gebiet Eeyou-Istchee Baie-James in der Region Quebec North befindet. Im Rahmen der Phase-1-Bohrkampagne wurden insgesamt 10 NQ2-Bohrlöcher mit einer Gesamtbohrlänge von 1.913 Metern erfolgreich abgeschlossen. Die Ergebnisse des Phase-1-Programms werden in naher Zukunft erwartet.

Das vollständig finanzierte Phase-2-Programm 2025 soll im Februar 2025 beginnen und sieht bis zu 6000 m NQ2-Bohrungen auf den Jarnet-Claims vor. Gleichzeitig hat das Unternehmen eine ATI beantragt, um das Programm zu erweitern und mehrere hochwertige Ziele auf den Claims Firebird, Corvette und St. Pierre einzubeziehen. Das Unternehmen macht Fortschritte bei der Festlegung der Ziele und des Bohrkonzepts.

Phase 1 der Bohrungen Ende 2024 konzentrierten sich auf sechs Zielgebiete innerhalb der Claim-Gruppen Jarnet 1 und Jarnet 2. Diese Ziele wurden auf der Grundlage anomaler Boden- und Gesteinsproben in Verbindung mit geophysikalischen Interpretationen ausgewählt, die zu Beginn des Jahres durchgeführt wurden. Die Bohrtiefe lag zwischen 89 und 302 Metern, und die Bohrungen lieferten 663 Kernproben, die zusammen mit Material zur Qualitätskontrolle zur sofortigen Laboranalyse eingereicht wurden.

Granitische Pegmatite wurden in neun der zehn Bohrungen angetroffen und beprobt, die fünf der sechs Zielgebiete abdecken. Bemerkenswert ist, dass in fünf Bohrungen in drei separaten Zielzonen Molybdänit in pegmatitischen Quarzgängen festgestellt wurde. Diese Gänge sind in Quarz-Monzonit beherbergt.

Die Phase-1-Bohrungen wurden von Forage et Construction Muskw niedergebracht, einem Joint Venture zwischen Forage Fusion Drilling und der Cree-Gemeinde, vertreten durch Saskounan. Muskw mit Sitz in Chisasibi, Quebec, ist im gemeinsamen Besitz und wird überwiegend von lokalen und indigenen Stakeholdern betrieben. Muskws Beteiligung ist ein Beispiel für den Erfolg lokaler und indigener Eigentümerschaft und bekräftigt Arbors Einsatz für soziales Engagement und die wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist. Arbor bedankt sich herzlich bei Muskw für das Fachwissen, die Professionalität und das Engagement für das Projekt.

Seite 2 ► Seite 1 von 4