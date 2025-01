NextGen Digital Platforms schließt LOI zum Erwerb von Krypto-Assets ab

- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER U.S. NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT -

Fredericton, New Brunswick - 26. Januar 2025 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE:NXT) (FWB:Z12) („NextGen“ oder das „Unternehmen“), ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Canadian Securities Exchange (der „CSE“) notiert ist, freut sich, seinen strategischen Einstieg in den schnell expandierenden Sektor der Kryptowährungen bekannt zu geben. NextGen hat mit einem börsennotierten Technologieunternehmen (der „Verkäufer“) eine Absichtserklärung mit Datum vom 26. Januar 2025 (die „Absichtserklärung“) zum Erwerb (die „Akquisition“) des Anspruchs auf etwa 10.000 Solana-Coins (die „SOL“) oder eines entsprechenden Barbetrags (der „Kryptoerlös“ und zusammen mit den SOL die „Krypto-Assets“) abgeschlossen. Die Akquisition markiert den Beginn der Strategie von NextGen, ein starkes Portfolio an digitalen Vermögenswerten aufzubauen, das Anlegern ein Engagement auf dem wachsenden Kryptowährungsmarkt bietet.

Der Verkäufer ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) notiert ist. Diese Vermögenswerte werden derzeit von Genesis Global (die „Depotbank“) gehalten, einem Kryptowährungskreditgeber und Market Maker, der im Januar 2023 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten Insolvenz nach Chapter 11 beantragte. Nach Abschluss der Umstrukturierung im August 2024 begann Genesis mit der Verteilung von ca. 4,0 Mrd. $ an digitalen Vermögenswerten und Barmitteln an die Gläubiger, einschließlich der Krypto-Assets, die jetzt verteilt werden. Die Depotbank befindet sich derzeit in einem Insolvenzverfahren, so dass die Krypto-Assets derzeit von der Depotbank an die Verkäuferin verteilt werden. In Anbetracht der Restrukturierung von Genesis gibt es keine Garantie dafür, dass Krypto-Assets an den Verkäufer und NextGen ausgezahlt werden oder dass Vergütungsaktien ausgegeben werden.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung plant NextGen, die Krypto-Assets vom Verkäufer für bis zu 5,5 Millionen C$ zu erwerben, vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der CSE und TSXV. Der Erwerb wird vollständig durch die Ausgabe von NextGen-Stammaktien (die „Vergütungsaktien“) bezahlt.