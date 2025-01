Googles geheimer Milliarden-Joker: Wie Alphabets KI-Chips Nvidia herausfordern

TPUs als Schlüssel zum Erfolg

Alphabets Tensor Processing Units (TPUs) sind speziell für KI-Anwendungen entwickelte Chips, die die Leistung von KI-Computern erheblich steigern. Diese Technologie, kombiniert mit der Expertise des unternehmenseigenen KI-Forschungsarms DeepMind, einem direkten Konkurrenten zu OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, positioniert Alphabet strategisch im Zentrum des KI-Rennens.

"Alphabets KI-Geschäft hat das Potenzial, den gesamten Konzern langfristig zu transformieren und die Abhängigkeit von Werbeeinnahmen zu verringern", so Luria. Aktuell liegt Alphabets Marktkapitalisierung bei 2,5 Billionen US-Dollar, basierend auf einem Aktienpreis von rund 200 US-Dollar.

Rechtliche Herausforderungen und mögliche Auswirkungen

Während die KI-Sparte glänzt, steht das Suchgeschäft von Alphabet unter Druck. Ein Gerichtsurteil des US-Justizministeriums von August 2024 könnte erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen, einschließlich einer potenziellen Abspaltung des Suchgeschäfts von der digitalen Werbeplattform. Analysten warnen, dass dies den Marktwert des Unternehmens beeinflussen könnte, aber gleichzeitig eröffnen sich Chancen, den Fokus stärker auf wachstumsstarke Segmente wie KI zu legen.

Ausblick auf Q4-Ergebnisse: Alphabet bleibt auf Kurs

Trotz regulatorischer Herausforderungen zeigt Alphabet keine Anzeichen von Schwäche. Analysten erwarten, dass die bevorstehenden Zahlen für das vierte Quartal 2024 erneut positiv ausfallen werden. Besonders das Werbegeschäft dürfte dank der US-Wahlen und der Weihnachtssaison ein kräftiges Umsatzwachstum verzeichnet haben. Experten prognostizieren, dass der Werbeumsatz um 12 bis 12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen könnte. Wahlbezogene Kampagnen sowie Spitzenzeiten wie Black Friday und Cyber Monday haben dabei eine entscheidende Rolle gespielt.

Auch das Cloud-Geschäft zeigt weiterhin Dynamik. Hier wird ein Wachstum von über 30 Prozent erwartet, das vor allem durch die steigende Nachfrage nach KI-gesteuerten Cloud-Lösungen angetrieben wird.

Ein weiterer entscheidender Faktor für das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens sind die massiven Investitionen in KI. Alphabet hat in den ersten drei Quartalen 2024 bereits 39,1 Milliarden US-Dollar an Kapitalinvestitionen getätigt – ein Großteil davon floss in die Skalierung von KI durch den Ausbau der Rechenzentren. Für das vierte Quartal wird ein ähnliches Investitionsniveau erwartet, was die strategische Bedeutung dieses Bereichs unterstreicht.

Im Vergleich zum Vorjahr, als der Cloud-Umsatz um 25,7 Prozent und der Werbeumsatz um 11 Prozent stiegen, scheint Alphabet auf einem stabilen Kurs zu sein, um seine Wachstumsgeschichte weiterzuschreiben. Die Kombination aus robustem Werbegeschäft, starkem Cloud-Wachstum und zielgerichteten Investitionen in Zukunftstechnologien lässt das Unternehmen gut positioniert für die kommenden Jahre erscheinen.

Was bedeutet das für Investoren?

Alphabet bietet weiterhin ein attraktives Investmentprofil. Während der Großteil der Einnahmen noch aus dem klassischen Werbegeschäft stammt, zeigt die Expansion in KI und Cloud-Dienste eine klare Diversifizierungsstrategie. Dies reduziert die Abhängigkeit von traditionellen Einnahmequellen und positioniert Alphabet als zentralen Akteur in der Zukunftstechnologie.

Für langfristige Anleger könnte das KI-Chipgeschäft von Alphabet ein echter Gamechanger sein. Analysten betonen, dass der aktuelle Aktienkurs das wahre Potenzial des Unternehmens möglicherweise noch nicht vollständig widerspiegelt. Mit Blick auf die kommenden Quartalszahlen und die langfristigen Perspektiven in der KI-Entwicklung könnte jetzt ein günstiger Zeitpunkt sein, um auf die Zukunft von Alphabet zu setzen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion