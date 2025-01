Gewinne steigen stetig!

Im übergeordneten Bild der vergangenen 10 Jahre ist der Aktienkurs der Deutschen Börse AG von einer Aufwärtssequenz geprägt, in die Seitwärtsranges eingebunden sind. Die letzte Seitwärtsrange konnte von Mitte Juni 2022 bis Ende Oktober 2023 beobachtet werden. Ab Ende Oktober 2023 hat sich eine Aufwärtssequenz ausgebildet, die aktuell immer noch intakt erscheint. Ab 1. März 2024 entwickelte der Kurs noch eine Seitwärtskonsolidierung innerhalb des Aufwärtstrends, die am 7. August in eine akzentuierte Aufwärtsentwicklung mündete. Vom 6. August 2024 bis zum vergangenen Freitag ist ein Kursplus von gut 33 Prozent zu beobachten. Diese Kursanstiege basieren darauf, dass die Deutsche Börse AG die Bilanzgewinne in den Jahren stetig steigern konnte. War der Gewinn pro Aktie im Jahr 2017 noch bei 4,46 Euro, ist im Jahr 2024 ein Gewinn von 10,31 Euro zu erwarten. Für das Jahr 2027 gibt es eine Konsensschätzung von 12,73 Euro Gewinn pro Aktie. Dadurch sinkt das erwartete KGV auf 18,45. Gibt es in der Zukunft für die Geschäftsfelder keine disruptiven Ereignisse, kann die aktuelle Marktposition gehalten und die Gewinnserie beibehalten werden. In diesem Fall sollten sich auch die Kursgewinne fortsetzen.

