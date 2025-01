CHiQ ist Partner des FIS Ski Alpin Weltcups der Frauen in Garmisch-Partenkirchen

BERLIN, 27. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Der FIS Ski Alpin Weltcup der Frauen begann mit einem spektakulären Start in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland, am 25. und 26. Januar. Als neu angekündigter offizieller Partner des alpinen Skiweltcups in Garmisch-Partenkirchen brachte CHiQ mit einer Reihe von auffälligen Werbemaßnahmen und Aktivierungen dynamische Energie in dieses erstklassige Ski-Event und sprach damit ein internationales Publikum von Skibegeisterten an.

Beim alpinen Skifahren müssen die Athleten steile und komplexe Strecken bei hohen Geschwindigkeiten bewältigen, was ein Höchstmaß an Können und Nervenstärke erfordert. Garmisch-Partenkirchen, bekannt für seine anspruchsvollen Pisten und das begeisterte Publikum, war wieder einmal die passende Kulisse für die spannenden Rennen, die Fans auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen.