First Nordic identifiziert vier neue, mehrere Kilometer große Gold-Pfadfinder-Anomalien in seinem Projekt Storjuktan in Schweden

Toronto, ON – 27. Januar 2025 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (das „Unternehmen” oder „FNM”) (TSX.V:FNM; OTCQB:FNMCF; FWB:HEG0) freut sich, die Ergebnisse seines vor kurzem beendeten geochemischen Explorationsprogramms im Projektgebiet Storjuktan („Storjuktan“ oder das „Projekt”) im Gold Line-Gürtel in Nordschweden, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, bekanntzugeben.

Taj Singh, CEO von FNM, kommentiert: „Das Projekt Storjuktan, das unmittelbar nördlich an unser Ressourcen-Projekt Barsele angrenzt, verdeutlicht weiterhin sein großes Potenzial. Unser geochemisches Programm H2-2024 ergab vier neu identifizierte orogenetische Gold-Pfadfinder-Anomalien, alle über mehrere Kilometer (Goldanalyse steht noch aus). Die identifizierten Arsen-Kupfer-Zink-Anomalien stimmen alle mit orogenetischen Goldsignaturen im Gold Line-Gürtel überein. Diese neuen Ziele erweitern die Pipeline in Storjuktan. Das am weitesten entwickelte Ziel in dem Projekt ist Nippas, eine 5 Kilometer große Gold- und Pfadfinder-Anomalie, die letztes Jahr entdeckt wurde, und in der wir vor mehreren Wochen ein umfassendes Base-of-Till-Bohrprogramm (Bohrungen in Geschiebemergel) begonnen haben (die Ergebnisse stehen noch aus). Es ist bemerkenswert, dass nur die Hälfte des Projektgebiets Storjuktan beprobt wurde, und wir bereits fünf großflächige Ziele haben, die für Bohrungen vorbereitet werden.“

Explorationsprogramm H2-2024 im Projekt Storjuktan

In der Feldsaison 2024 führte FNM eine projektweite geochemische Geschiebemergel-Untersuchung durch, in der ungefähr 17.000 Proben aus B-Horizont-Gletscher-Geschiebemergel im Projektgebiet Storjuktan genommen wurden. Das geochemische Explorationsprogramm H2-2024 an der Oberfläche bestand aus der Expansion des regionalen Geschiebemergel-Probenprogramms aus dem Vorjahr. Vier neue, kilometergroße orogenetische Gold-Pfadfinder-Anomalien hoher Priorität aus Arsen-Kupfer +/- Zink (As+Cu +/- Zn) wurden identifiziert (siehe Abbildungen 1, 2 und 3 in der Anlage unten) und bestätigten die Effizienz der Explorationsmethoden des Unternehmens zur systematischen und kostengünstigen Zielbestimmung. Eine Untergruppe von Proben innerhalb des identifizierten anomalen Gebiets werden derzeit für die Goldanalyse in einem externen Labor ausgewählt. Auf der Basis dieser Ergebnisse werden die Ziele weiter analysiert und für weitere Bohrungen im oberen Bereich des Grundgebirges (d.h. Base-of-Till-Bohrungen („BoT“)) im Jahr 2025 priorisiert.

Seite 2 ► Seite 1 von 5