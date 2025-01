Kursrakete im Rückwärtsgang Schwarzer Montag: Siemens Energy bricht zweistellig ein Die Gewinner-Aktie des Jahres 2024 startet am Montag mit Verlusten von knapp 20 Prozent in den Handel. Eine neue KI-App aus China sorgt für Aufregung in der Tech-Branche und zieht auch Siemens Energy runter.