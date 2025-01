Warburg Research belässt Stabilus auf 'Buy' - 'Solider Start'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stabilus nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe in einem sehr herausfordernden Umfeld einen soliden Start ins neue Geschäftsjahr hingelegt, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn am Montag. Allerdings brauche es für die recht starken Rückgänge der Verkäufe in der Sparte Powerise eine Erklärung. Es stelle sich vor allem die Frage, wann mit einer Rückkehr zu Wachstum zu rechnen sei./ck/ag

