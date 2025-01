Drohungen mit Wirkung: Trumps Zollpolitik zwingt Kolumbien in die Knie

Auch wenn eine schnelle Lösung gefunden wurde, bestand diese quasi in einer Kapitulation Kolumbiens. Ein Zollstreit hätte bedeutende wirtschaftliche Auswirkungen für Kolumbien gehabt, das stark vom Zugang zum US-Markt abhängig ist. Innerhalb weniger Stunden erklärte sich Kolumbien bereit, die Forderungen der USA zu erfüllen, was eine schnelle Rücknahme der Zollandrohung zur Folge hatte.

Dass Trump Zölle als erste Waffe in Meinungsverschiedenheiten mit anderen Ländern einsetzt, ist kein guter Vorbote für die Auseinandersetzungen mit anderen Ländern. Weltweit kann es sich kaum ein Land erlauben, sich auf einen Handelsstreit mit den USA einzulassen.

Der Einsatz wäre viel höher, wenn Trump dieselbe Taktik gegenüber Mexiko anwenden würde, dessen Handelsvolumen mehr als doppelt so hoch ist wie das des Handels zwischen den USA und Kolumbien. Davon betroffen wären auch die deutschen Autobauer Volkswagen und BMW, die über große Fabriken in Mexiko verfügen und dort Autos für den US-Markt produzieren.

Der mexikanische Peso und der südafrikanische Rand führten die Verluste unter den Schwellenländerwährungen an, während der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen zulegen konnte.

Mexiko lehnte letzte Woche auch eine Anfrage ab, ein US-Militärflugzeug mit Migranten an Bord landen zu lassen. Trump sagte, er erwäge, am 1. Februar Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko zu erheben, um weitere Maßnahmen der mexikanischen Regierung gegen illegale Einwanderung und den Drogenschmuggel in die USA zu erzwingen.

Trotz der schnellen Lösung im Streit mit Kolumbien ist die Lage nicht vollständig entschärft. Die Entwürfe zur Verhängung von Zöllen und Sanktionen gegen Kolumbien würden "in Reserve gehalten und nicht unterzeichnet, es sei denn, Kolumbien hält sich nicht an diese Vereinbarung", hieß es am späten Sonntag in einer Stellungnahme aus dem Weißen Haus.

Washingtons Maßnahmenentwurf, der derzeit auf Eis liegt, sieht unter anderem die Verhängung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf alle kolumbianischen Waren, die in die USA eingeführt werden, vor, die innerhalb einer Woche auf 50 Prozent ansteigen würden, sowie ein Reiseverbot und die Aufhebung von Visa für kolumbianische Regierungsbeamte und dringende Sanktionen gegen das Finanzministerium, den Bankensektor und die Finanzbranche.

Langfristige Folgen

Die kurzfristige Eskalation und die rasche Lösung des Konflikts lassen allerdings auch Fragen hinsichtlich der Konsistenz und Vorhersehbarkeit der US-Außenpolitik aufkommen. Denn für den globalen Handel bleiben Unsicherheiten bestehen. Die Vorgehensweise Trumps könnte langfristig das Vertrauen in die Stabilität internationaler Handelsbeziehungen untergraben und mittelfristig dazu führen, dass sich Länder nach Alternativen zu den USA umsehen.

Kolumbiens Zugeständnisse unterstreichen die Machtasymmetrie zwischen der weltgrößten Volkswirtschaft und kleineren Handelspartnern und könnten andere Länder dazu anregen, ihre politischen und wirtschaftlichen Strategien im Umgang mit den USA zu überdenken, um ähnlichen Konflikten vorzubeugen. Die globalen Märkte bleiben angesichts der potenziell weitreichenden Implikationen der US-Zollpolitik unter Trump angespannt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

