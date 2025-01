JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stabilus nach Eckzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Sparte Powerise des Zulieferers für die Autoindustrie habe sich deutlich schwächer als erwartet entwickelt, und darauf dürfte der Fokus heute liegen, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Sie sei im abgelaufenen Quartal um 800 Basispunkte hinter der Geschäftseinheit Automotive Gas Spring (Gasdruckfedern) zurückgeblieben, hob er hervor./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 06:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 06:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,29 % und einem Kurs von 29,05EUR auf Tradegate (27. Januar 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akshat Kacker

Analysiertes Unternehmen: Stabilus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m