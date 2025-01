KI-Gewitter belast Siemens Energy besonders

Holzfeld schrieb 22.01.25, 18:35

..tja...wie gesagt, SE wird dieses Jahr weiter laufen..KI ect. wird der grosse Antrieb in den nächsten Jahren sein. Die EU muss jetzt natürlich bei den Investitionen nachziehen damit man nicht ganz den Anschluss zu den Amis verliert und unsere SE wird sich vor Aufträgen nicht retten können. In Europa ist man einer der ganz Grossen Player wenn nicht sogar der Grösste. Egal was mit Gamesa passiert ( profitabel bis 2026 oder Verkauf ) SE wird in 2025 dreistellig werden, definitiv. Zudem läuft GE-Vernova auch verdammt gut was für mich ein Indikator für SE ist da GE Vernova ungerechtfertigter Weise viel höher als SE bewertet ist. Allen Investierten weiterhin viel Erfolg.