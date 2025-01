Simon-Kucher verstärkt Banking-Expertise und ernennt Dr. Steven Kiefer zum Partner (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die globale Strategieberatung Simon-Kucher baut ihre

Beratungsaktivitäten im Bereich Financial Services weiter aus und ernennt den

erfahrenen Branchenexperten Dr. Steven Kiefer zum Partner. Mit dieser Ernennung

setzt das Unternehmen seine Wachstumsstrategie im Bereich Financial Services

konsequent fort.



Seit dem 1. Januar verstärkt Kiefer die Partnerschaft im Fachbereich Banking aus

dem Frankfurter Büro heraus. Bereits seit Ende 2022 ist Kiefer als Director bei

Simon-Kucher tätig und hat das kunden- und wachstumsorientierte Zinsmanagement

als strategisches Geschäftsfeld erfolgreich ausgebaut.





Der gelernte Bankkaufmann und promovierte Betriebswirt verfügt über mehr als 15Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Während seiner Karriere entwickelte erinnovative Lösungen im kundenzentrierten Preis- und Produktmanagement und erwarbtiefgehendes Fachwissen in den Bereichen Regulatorik, Risikomanagement undAufsichtsrecht. Sein Fokus liegt auf der Verzahnung von Vertriebs- undGesamtbanksteuerung mit dem Ziel, die Zinserträge nachhaltig zu steigern."Steven Kiefer ist ein ausgewiesener Experte im Zinsmanagement. Mit seinemfundierten Wissen und seinem Innovationsgeist überzeugt er unsere Kunden immerwieder aufs Neue", sagt Dr. Christoph Bauer, Head of Banking in der DACH-Regionbei Simon-Kucher. "Er zeigt eindrucksvoll, wie die Verbindung modernerMarketingansätze unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen zueiner nachhaltigen Steigerung der Zinserträge führen kann - sowohl im Einlagen-als auch im Kreditgeschäft.""Besonders Regionalbanken haben in der Niedrigzinsphase große Fortschritte imBereich des Preismanagements gemacht - bislang allerdings nur imProvisionsgeschäft", betont Kiefer. "Ich freue mich darauf, mit meinem Teamdiesen Weg fortzusetzen und nun auch das Zinsmanagement unserer Kunden weiter zuprofessionalisieren. Unser Ziel ist es, professionelles Pricing auch imZinsgeschäft als Marktstandard zu etablieren und damit den Erfolg unserer Kundenlangfristig zu sichern."Interviews mit Steven Kiefer sind auf Anfrage (nur für Medien) möglich.Über Simon-KucherSimon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wirhelfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrerUnternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zuInnovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit 40 Jahren Erfahrung inMonetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den BereichenPreisberatung und Unternehmenswachstum.