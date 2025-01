Deutsche Umwelthilfe fordert Händler zu konsequenter Nutzung von Mehrwegpaletten auf

Berlin (ots) -



- Rund 700 Millionen Wegwerfpaletten pro Jahr: Beim Pflanzen-Transport wird in

Europa und auch Deutschland noch immer weitestgehend auf Einweg gesetzt

- Handelsunternehmen wie Ikea, Aldi und Lidl boykottieren Mehrweglösungen -

trotz bestehendem klimafreundlicheren Mehrwegsystem

- Mehrweg beim Großteil der Transportverpackungen ab 2030 Pflicht: DUH fordert

Hersteller und Händler auf, europäisches Mehrwegpaletten-System zu nutzen



Anlässlich der am 28. Januar startenden Internationalen Pflanzenmesse fordert

die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Hersteller und Händler auf, beim

Pflanzen-Transport konsequent auf Mehrwegpaletten zu setzen. Jedes Jahr

verbraucht die Branche europaweit bis zu 700 Millionen Wegwerfpaletten - allein

150 Millionen davon fallen in Deutschland an. Handelsriesen wie Lidl, Aldi und

Ikea verweigern trotz existierender Mehrwegalternativen nach wie vor die Nutzung

wiederverwendbarer Transportverpackungen und verschärfen damit Klimakrise und

Ressourcenverschwendung.







in allen Bereichen vermieden werden - auch in der vermeintlich grünen

Pflanzenbranche. Beim Pflanzen-Transport spricht alles für wiederverwendbare

Mehrwegpaletten: weniger Müll, eingesparte Ressourcen und bis zu 30 Prozent

weniger CO2. Zudem gibt es mit der European Plant Tray EPT bereits ein

europaweites Mehrwegsystem, das nur noch konsequent genutzt werden muss. Der

Baumarktkonzern Hornbach geht als eines von wenigen Handelsunternehmen mit gutem

Beispiel voran und hat nach eigenen Angaben inzwischen zwei Millionen

Mehrwegpaletten geordert. Andere Baumärkte wie Obi beteiligen sich zwar an dem

Mehrwegsystem, aber nicht ansatzweise in einem vergleichbaren Umfang. Auch toom

und Bauhaus müssen viel stärker Mehrweg nutzen. Besonders enttäuschend ist Ikea:

Dort setzt man auf umweltschädliche Einweg-Papplösungen und boykottiert Mehrweg

beim Pflanzen-Transport. Gerade Unternehmen wie Ikea, die sich als besonders

nachhaltig bewerben, müssen erst recht Verantwortung übernehmen und auf

klimaschonende Mehrwegverpackungen umstellen."



Die EU-Verpackungsverordnung schreibt bis auf wenige Ausnahmen ab 2030 die

Nutzung von Mehrwegverpackungen bei nationalen Transporten und bei Transporten

innerhalb eines Unternehmens oder zwischen Partnerunternehmen in der EU vor.

Unternehmen sollten bereits heute mit der Umstellung auf Mehrweg beginnen, damit

die Vorgaben im Jahr 2030 überhaupt erreicht werden können. Besonders großen

Handlungsbedarf sieht die DUH bei großen Supermarktketten.



Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft der DUH: "Besonders schlecht ist die

Situation bei den großen Discountern Lidl und Aldi, wo massenhaft Pflanzen

verkauft werden. Dort wird voll auf Einweg-Transportverpackungen gesetzt. Allein

Lidl ist pro Jahr für mehr als 7 Millionen Wegwerfpaletten verantwortlich. Von

den Supermärkten Edeka und Rewe erwarten wir erst recht, dass beim Angebot von

Pflanzen Mehrwegpaletten genutzt werden. Noch sucht man sie vergebens. Auch

wirtschaftlich ist Mehrweg die bessere Wahl, denn die Wiederverwendung von

Paletten spart im Vergleich zur immer teurer werdenden Neuproduktion von

Einweg-Verpackungen schon nach kurzer Zeit viel Geld ein. Alle Discounter und

Supermärkte sollten sich der europäischen Mehrweglösung European Plant Tray

anschließen."



Link:



Hintergrundinformationen zu Verpackungen im Pflanzenhandel:

https://www.duh.de/informieren/ressourcen-und-abfall/pflanzenhandel/



Pressekontakt:



Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin

0170 7686923, mailto:metz@duh.de



Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft

0151 18256692, mailto:fischer@duh.de



DUH-Newsroom:



030 2400867-20, mailto:presse@duh.de



http://www.duh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5957354

OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.





