3,5 % mehr versteuerte Zigaretten im Jahr 2024

- Menge der versteuerten Zigaretten steigt erstmals seit 2019

- Absatz von Wasserpfeifentabak nach Aufhebung der Packungshöchstmenge im 2.

Halbjahr 2024 gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 nahezu vervierfacht

- Absatz von Tabak-Substituten nimmt im Vorjahresvergleich um 3,5 % zu



Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 66,2 Milliarden Zigaretten versteuert, das

waren 3,5 % oder 2,2 Milliarden mehr als im Jahr 2023. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden damit im Jahr 2024 erstmals seit 2019

wieder mehr Zigaretten versteuert als im Vorjahr. Im langfristigen Vergleich zum

Jahr 1991 (146,5 Milliarden) ging der Zigarettenabsatz allerdings um mehr als

die Hälfte zurück. Der Pro-Kopf-Verbrauch lag im Jahr 2024 bei 784 Zigaretten

(1991: 1 831). Die Menge des versteuerten Tabak-Feinschnitts erhöhte sich 2024

gegenüber dem Vorjahr um 6,7 % auf 25 152 Tonnen. Der Absatz von Zigarren und

Zigarillos stieg um 0,2 % auf 2,3 Milliarden Stück. Das Absatzplus bei

Zigaretten und Feinschnitt im Jahr 2024 hängt primär mit einem Vorzieheffekt

zusammen: Durch die Tabaksteuererhöhung zum 1. Januar 2025 mussten die

Produzenten bereits vorzeitig Steuerzeichen für die neuen Steuertarife

beziehungsweise für im Jahr 2025 zum Verkauf vorgesehene Produkte bestellen.





Absatz von Wasserpfeifentabak steigt im Vorjahresvergleich um drei ViertelDer Absatz von Wasserpfeifentabak belief sich im Jahr 2024 auf 1 274 Tonnen undstieg damit um drei Viertel (+75,1 %) gegenüber dem Vorjahr. Dabei stieg derAbsatz nach der Aufhebung der Packungshöchstmenge von 25 Gramm fürKleinverkaufspackungen zum 1. Juli 2024 deutlich an: Während im 1. Halbjahr 2024nur 259 Tonnen Wasserpfeifentabak versteuert wurden, vervierfachte sich dieAbsatzmenge im 2. Halbjahr 2024 gegenüber der ersten Jahreshälfte nahezu (+291,3%) auf 1 015 Tonnen. Seit dem Inkrafttreten der geänderten Tabaksteuerverordnungzum 1. Juli 2024 sind für Wasserpfeifentabak wieder alle Packungsgrößenzulässig, die zwei Jahre zuvor eingeführte Packungshöchstmenge von 25 Grammwurde aufgehoben. Im Unterschied zum Wasserpfeifentabak sank der Absatz vonklassischem Pfeifentabak im Jahr 2024 mit 314 Tonnen deutlich um 21,1 %gegenüber dem Vorjahr.3,5 % mehr Tabak-Ersatzprodukte versteuert als im VorjahrDie Menge der im Jahr 2024 versteuerten Substitute für Tabakwaren (z. B. Liquidsfür E-Zigaretten bzw. Verdampfer) betrug 1,3 Millionen Liter. Damit war dieabgesetzte Menge an Tabak-Substituten im Jahr 2024 um 3,5 % höher als im Jahr2023.Steuertarife: Wasserpfeifentabak und Liquids erst seit 2022 mit eigenerBesteuerungFür die unterschiedlichen Tabakprodukte beziehungsweise Substitute fallen nachdem Tabaksteuergesetz unterschiedliche Steuersätze an, die wiederum zuunterschiedlichen Zeitpunkten schrittweise erhöht werden. So wurde zum 1. Januar2022 ein separater Steuertarif für Wasserpfeifentabak und erhitzten Tabakeingeführt. Vorher wurden diese wie Pfeifentabak und somit niedriger versteuert.Für Liquids fiel ab 1. Juli 2022 erstmals Tabaksteuer an. Vorher waren Liquidsnicht in der Statistik erfasst, weswegen hier noch keine längerfristigenZeitvergleiche möglich sind. Die aktuelle Fassung des Tabaksteuergesetzes regeltdie unterschiedlichen Steuertarife bis zum Jahr 2027.Weitere Informationen:Ausführliche Ergebnisse und lange Zeitreihen sind über die Tabellen 73411 in derDatenbank GENESIS-Online abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.