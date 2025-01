Neotech Metals Corp. erhält Explorationsgenehmigung für sein Projekt TREO

Die Genehmigung berechtigt Neotech zur Durchführung von Bohrungen an 10 Bohrlochstandorten, die im Rahmen früherer Explorationsprogramme identifiziert wurden. Diese Arbeiten folgen auf die Feldsaison 2024, die signifikante Ergebnisse lieferte, einschließlich Grundgesteinsproben mit Gehalten von bis zu 28,97 % TREO* und 2,91 % Nb2O5.

„Ich freue mich, diese spannenden Entwicklungen für unser Unternehmen mitteilen zu können“, sagte CEO Reagan Glazier. „Wir sind bestrebt, diese aussichtsreichen Explorationsziele voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf hochgradigen, oberflächennahen Mineralisierungen liegt, die in früheren Programmen identifiziert wurden.“

Die Arbeiten werden voraussichtlich in der Sommer-Explorationssaison 2025 durchgeführt. Weitere Updates zu den laufenden Entwicklungen werden in Zukunft bereitgestellt.

Im Namen des Boards

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Rechtsprechungen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltene-Erden- und Seltene-Metalle-Projekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie auch die Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

