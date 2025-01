Die chinesische KI DeepSeek ist der Schwarze Schwan, der die amerikanische KI-Blase um Nvidia ernsthaft gefährdet und damit auch Crash-Gefahr für den Tech-Index Nasdaq auslösen kann. Denn faktisch hat sich die Herangehensweise der Amerikaner nun als falsch und extrem Kapital-intensiv erwiesen. Mit anderen Worten: warum überteuerte und überdimensionierte Chips von Nvidia kaufen, wenn man mit der kostenfreien KI DeepSeek diese Rechenleistung gar nicht mehr braucht? Damit hängen viele Geschäftsmodelle in den USA in der Luft: vor allem die Gigantonomie mit Datencentern, die fast so groß sein sollten wie Manhattan (der Plan von Meta). Jetzt kommen die Bewertungen auf den Prüfstand!

Hinweise aus Video:

1. DeepSeek lässt Tech-Aktien abstürzen und belastet Aktienmärkte

2. Warum Trump bei den Zöllen zögert!

Das Video "Nasdaq, Nvidia: Crash-Gefahr durch Schwarzen Schwan Deep Seek?" sehen Sie hier..