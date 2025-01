UBS hebt BAT auf 'Buy' und Kursziel auf 3900 Pence - 'Top Pick'

UlrichDerKleine schrieb 20.01.25, 15:17

Der Denkfehler ist bei Tabakaktien seit Jahren der Selbe.



Die Zahl der Zigarettenraucher sinkt, in Europa werden auch weniger Zigarillos oder Pfeiffe geraucht als vor 30 Jahren.



Die wichtige Frage für Tabakaktien ist jedoch die Größe des Markts in monetären Einheiten. Die Tabakkonzerne verkaufen (zumindest in den Industrieländern) weniger Zigaretten, aber diese zu höheren Preisen ( und Gewinnmargen). Die Tabakindustrie hat vorteilhafte Geschäftsdynamiken, da die verbleibenden Nutzer ziemlich viel an Preiserhöhungen schlucken und dadurch die Umsätze eben nicht eingebrochen sind,dies wird praktisch seit 70 Jahren erwartet (als die ersten seriösen Studien zum Zigaretten und Lungenkrebs heraus kamen).



Dazu kommt ja auch noch der Produktmix. Wir haben bei BAT zum Beispiel Dunhill (Super Premium), Lucky Strike (Premium) und Pall Mall ( Value for money). Wechselt ein Raucher von Pall Mall zu Dunhill, dann verdient BAT an diesem mehr, obwohl dieser nicht mehr Stücke raucht.



Die Stückzahlentwicklung von Zigaretten ist seit vielen Jahren in der entwickelten Welt rückläufig. Die Analyse, dass darum die Tabakfirmen jedoch sinkende Gewinne haben, dies hat sich nicht materialisiert.



Ähnliche Entwicklungen haben wir ja in anderen Bereichen auch. Zb beim Bier versuchen die großen Hersteller auch die Leute zum Kauf von teureren Bieren ( Desperados, Corone Extra) usw. zu bringen. Dadurch kann auch bei kleineren Mengen mehr Geld gemacht werden.