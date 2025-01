Siemens Energy - Aktie im Rampenlicht - 27.01.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +56,35 % bestehen.

Mit einer Performance von -15,88 % musste die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,01 % geändert.

Eine deutlich spürbare Ernüchterung rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) hat am Montag den deutschen Aktienmarkt stark belastet. Der Leitindex Dax fiel im frühen Handel um 1,19 Prozent auf 21.140,30 Punkte, nachdem er noch am …

Der Highflyer Siemens Energy gehört am Montagmorgen zu den größten Leidtragenden des KI-Gewitters aus China. Von ihrem Rekord am Freitag bei über 60 Euro stürzten die Papiere des Energiekonzerns um bis zu 20 Prozent ab und drehten damit für das …

Die Gewinner-Aktie des Jahres 2024 startet am Montag mit Verlusten von knapp 20 Prozent in den Handel. Eine neue KI-App aus China sorgt für Aufregung in der Tech-Branche und zieht auch Siemens Energy runter.