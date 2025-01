BERENBERG stuft GIVAUDAN AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan nach den am Freitag vorgelegten Jahreszahlen von 4100 auf 3850 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Samantha Darbyshire lobte in ihrer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung die Umsatzdynamik des Aromen- und Duftstoffherstellers. Im laufenden Jahr dürfte sich das Wachstum fortsetzen, wobei aber die Inflation der Rohstoffpreise und deren Weitergabe über die Verkaufspreise zentral bleiben dürften. Die Berechenbarkeit des laufenden Jahres sei aber begrenzt./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2025 / 21:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,35 % und einem Kurs von 4.163EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.