Hiscox / Zahl des Monats / Cybersicherheitsrisiko Mitarbeitende: ...

Zahl des Monats / Cybersicherheitsrisiko Mitarbeitende: Angriffspunkt bei 47 % der deutschen Unternehmen

München (ots) - Mitarbeitende gehören zu den häufigsten Cybersicherheitsrisiken für Unternehmen. Laut dem aktuellen Cyber Readiness Report des Spezialversicherers Hiscox berichteten 47 % der deutschen Unternehmen (global 46 %), die im vergangenen Jahr Ziel eines oder mehrerer Cyberangriffe wurden, dass Mitarbeitende der "Einstiegspunkt" bei mindestens einem dieser Angriffe waren. Somit sind Mitarbeitende (47 %) gleich nach Cloud-Sicherheitslücken auf Unternehmensservern (55 %) das größte Risiko für Cyberangriffe in Deutschland. Insbesondere manipulative Social-Engineering-Techniken, wie beispielsweise Phishing, missbrauchen das Vertrauen von Mitarbeitenden und gefährden dadurch die Cybersicherheit von Unternehmen.



Viele Mitarbeitende arbeiten hybrid im Homeoffice und oftmals auch mit eigenen technischen Geräten (Bring Your Own Device, BYOD). Dadurch ist nicht nur das Cyberangriffsrisiko erhöht, sie erhalten zudem auch nicht immer die neuesten Informationen und Aufklärungen zu Cybersicherheitsrichtlinien und Best Practices. Außerdem sind sie anfälliger für Fehler oder Sicherheitsverletzungen, die unbeachtet bleiben. Immerhin geben zwei Drittel der Befragten (65 %) an, dass ihr Unternehmen zusätzliche Schulungsmaßnahmen zur Cybersicherheit für remote arbeitende Mitarbeitende getroffen hat, um das Risiko von Cyberangriffen zu verringern.