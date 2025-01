Lässt diese Aktie Deutsche Bank und Commerzbank bald alt aussehen?

Seit einigen Monaten gehören Bank-Aktien aber zu den Top-Performern am europäischen Aktienmarkt – trotz der Aussichten auf weitere Zinssenkungen durch die EZB. Diese werden zwar zunächst für geringere Zinserträge sorgen, gleichzeitig verdichten sich jedoch die Anzeichen auf eine Konjunkturerholung in der Eurozone. Möglicherweise niedrigere Zinsen könnten daher durch eine erhöhte Aktivität bei der Kreditvergabe kompensiert werden.

Dazu kommt die Möglichkeit, von der wachsenden Zinsspanne zwischen der Eurozone und den USA Gebrauch zu machen. Die US-Notenbank wird aller Voraussicht nach kaum über den Spielraum für weitere Zinssenkungen verfügen. Die Renditen für US-Anleihen dürften daher hoch bleiben und so eine attraktive Anlagemöglichkeit für europäische Banken darstellen. Kurzum: Die Gewinnaussichten von Banken verbessern sich zunehmend und mit ihnen auch die Aktienkurse. Vor einem signifikanten Ausbruch könnten nun vor allem die Anteile der niederländischen ING Group stehen.

ING Group Chartsignale

Dynamischer Aufwärtstrend: Die ING-Aktie befindet sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend, dessen Beschleunigung vor zwei Jahren noch immer anhält.

Die ING-Aktie befindet sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend, dessen Beschleunigung vor zwei Jahren noch immer anhält. Ausbruch in Vorbereitung: Nach einer Zwischenkorrektur ist ein markanter Ausbruch zur Oberseite möglich. Hiervon trennen die Anteile rund zehn Prozent.

Nach einer Zwischenkorrektur ist ein markanter Ausbruch zur Oberseite möglich. Hiervon trennen die Anteile rund zehn Prozent. MACD mit viel Platz: Der Trendstärkeindikator MACD hat kräftig konsolidiert, konnte aber die Nulllinie und damit einen Aufwärtstrend der Aktie verteidigen.

Der Trendstärkeindikator MACD hat kräftig konsolidiert, konnte aber die Nulllinie und damit einen Aufwärtstrend der Aktie verteidigen. Überschaubares Risiko: Die Anteile der ING sind zur Unterseite durch zahlreiche Unterstützungen abgesichert. Das begrenzt die Abwärtsrisiken in Korrekturen.

ING Group: Bankaktie mit großem Nachholpotenzial

Die ING Group ist die größte Privatkundenbank der Niederlande. Ihr Marktanteil wird auf 40 Prozent geschätzt. In den vergangenen Jahren hat die Bank verstärkt auf andere europäische Märkte expandiert und ist dabei vor allem in Deutschland erfolgreich gewesen. Über neun Millionen Kundinnen und Kunden zählt die ING Group nach eigenen Angaben hierzulande. Auch im Brokerage-Bereich ist die ING eine der reichweitenstärksten Banken.

Der Erfolg hat sich kaum ausgezahlt, hinter der Aktie liegt ein verlorenes Jahrzehnt. Für die Anlegerinnen und Anleger gab es kaum mehr als die Dividende zu holen – und das trotz der Tatsache, dass die Nettozinserträge sowie der Nettogewinn zumindest weitgehend stabil geblieben sind und sich in den vergangenen zehn Jahren auf rund 4,5 Milliarden Euro oder mehr pro Jahr belaufen haben. Nur im Corona-Jahr 2020 lag der Gewinn aufgrund von Einmal- und Sondereffekten darunter.

Hohe Dynamik, mehrjähriger Aufwärtstrend

Seit dem Corona-Crash haben sich die Anteile jedoch deutlich erholen und vervielfachen können. Es läuft ein mehrjähriger Aufwärtstrend, der sich vor knapp zwei Jahren beschleunigt hat. Begleitet wird der Anstieg der Aktie dabei durch technische Indikatoren, die sich ebenfalls kontinuierlich verbessern konnten. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich ihrerseits in Aufwärtstrends und bestätigen so die Trendrichtung der Aktie.

Die größten Erfolge der Bullen in den zurückliegenden Jahren waren das Überwinden alter Widerstände. Hier sind vor allem die Marken bei zehn, 12 und 14 Euro zu nennen. Vor allem letztere stellt nun eine wichtige Unterstützung dar, die die Anteile im Fall einer Korrektur wirkungsvoll nach unten absichern dürfte. Ebenfalls bedeutsam war das Zurückerobern der 200-Tage-Linie, was zur bis heute anhaltenden Trendverschärfung geführt hatte. Wurde diese in den vergangenen zwei Jahren zeitweise nach unten durchbrochen, folgte umgehend großes Kaufinteresse und eine starke Gegenbewegung. Auch das sorgt für Sicherheit.

Neuer Anlauf in Richtung 52-Wochen-Hochs zu erwarten

Diese Sicherheit dürften die Käuferinnen und Käufer der Aktie nun für einen Angriff in Richtung des 52-Wochen-Hochs bei 17,24 Euro nutzen. Hier liegt außerdem ein Mehrjahreshoch, dessen Überwinden zu einem markanten Ausbruch führen könnte.

Zuvor gilt es jedoch den bei 16 Euro verlaufenden Widerstand zu überspringen. Die Chancen hierfür stehen mit Blick auf die technische Indikation gut. Der RSI zeigt mit knapp 70 Zählern einen starken Aufwärtstrend der Aktie an, ohne dass diese bereits überkauft wäre. Gleichzeitig hat der MACD eine zwischenzeitliche Überhitzung abgebaut und bietet damit jede Menge Platz nach oben.

Trotz der zwischenzeitlichen Korrektur der Aktie, die als potenzielle Bullenflagge verstanden werden kann, ist der MACD nicht in den negativen Bereich gerutscht, was einen Abwärtstrend angezeigt hätte. Nur die (rote) Signallinie musste zwischenzeitlich aufgegeben werden, was einen Verlust von Momentum bedeutete. Genau das könnte jetzt jedoch zurückgewonnen werden, denn in der vergangenen Woche ist der MACD wieder über seine Signalline geklettert. Damit zeigt er sowohl einen intakten Aufwärtstrend der Aktie als auch die Möglichkeit einer erneuten Beschleunigung an.

Attraktive Bewertung, zuversichtliche Analysten

Zur technisch aussichtsreichen Situation der Aktie kommt eine attraktive Bewertung. Mit einem für 2025 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,9 ist die ING Group derzeit eine der am günstigsten bewerten europäischen Bankaktien. Dazu gesellts sich gleichzeitig eine der höchsten Dividendenrenditen. Für dieses Jahr erwarten Analysten eine Ausschüttung in Höhe von knapp 6,6 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Commerzbank wird mit einer Dividendenrendite von 4,2 Prozent gerechnet, bei der Deutschen Bank sind es 5,3 Prozent.

Mit Blick auf die Analysten ergibt sich folgendes Bild: Von insgesamt 20 Empfehlungen entfallen zehn Bewertungen auf „Halten“. Diesen steht fünfmal „Kaufen“ und viermal „Übergewichten“ gegenüber. Nur ein Experte empfiehlt, ING-Positionen zu reduzieren. Daraus ergibt sich laut den Daten von MarketScreener eine durchschnittliche Empfehlung von „Aufstocken“ beziehungsweise „Übergewichten“. Den fairen Wert der Aktie sehen Analysten im Mittel bei 18,28 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 14 Prozent entspricht. Das Erreichen dieses Kursziels würde ein neues Mehrjahreshoch und damit ein starkes technisches Kaufsignal bedeuten. Analysten stünden dann unter Druck, ihre Kursziele anzuheben, was für zusätzliche Impulse sorgen könnte.

ING Group auf einen Blick

ISIN: NL0011821202

NL0011821202 Börsenwert: 53,2 Mrd. Euro

53,2 Mrd. Euro Dividendenrendite: 6,6 Prozent

6,6 Prozent KGVe 2025: 7,9

7,9 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 16,03EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.





