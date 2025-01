Immobilieninvestition - so gelingt sie auch bei niedrigen Zinsen und hohen Preisen (FOTO)

Magdeburg (ots) - Die Immobilienwirtschaft erlebt dynamische Zeiten. Bereits

seit Längerem befinden sich die Zinsen im Abwärtstrend, während sich die

Immobilienpreise aufwärts bewegen. Wer daran interessiert ist, eine Immobilie

als Investment zu erwerben, ist daher gut beraten, diesen Trend genau zu

beobachten und abzuwägen, ob sich ein Kauf lohnt.



Niedrige Zinsen verleiten schnell zum Kauf, allerdings ist es wichtig, auch die

potenziellen Renditen gründlich zu kalkulieren und zu prüfen, ob sich diese mit

den aktuellen Preisen auf dem Immobilienmarkt umsetzen lassen. Denn nur mit

einer ausreichenden Gewinnspanne ist eine Investition sinnvoll. Dabei sollten

vor allem Erfolgsfaktoren einer Immobilie wie Lage und Zustand berücksichtigt

werden. Im Folgenden erfahren potenzielle Anleger, mit welchen Strategien sie

die richtigen Weichen für ein erfolgreiches Immobilieninvestment stellen.





Veränderungen des Immobilienmarktes in den letzten JahrenÜber lange Zeit war die Immobilienbranche von einem niedrigen Zinsniveaugeprägt. Dies hat sich in der jüngeren Vergangenheit jedoch stark gewandelt, wasVeränderungen des Marktes zur Folge hatte. Viele Großinvestoren verkauften einenTeil ihrer Immobilien , und auch bei Fonds war ein Abwärtstrend zu beobachten.Für private Käufer sorgten die höheren Zinsen für mehr Zurückhaltung beimImmobilienkauf - viele konnten oder wollten sich das Wohneigentum schlichtwegnicht mehr leisten.Aktuell zeigen sich jedoch erneute Veränderungen des Immobilienmarktes, der sichvom Käufer- hin zu einem Verkäufermarkt entwickelt. Durch die höhere Nachfrage,die einem geringeren Angebot gegenübersteht, erlangen Verkäufer wieder mehrEinfluss auf die Preisentwicklung. Experten prognostizieren, dass dieseEntwicklung bereits im Jahr 2025 eintreten könnte. Zudem geht man davon aus,dass sich profitable und weniger profitable Investmentoptionen starkauseinanderentwickeln werden. Anleger sind daher gut beraten, potenzielleKaufobjekte auf Herz und Nieren zu prüfen, um die Renditechancen realistischeinzuschätzen.So beeinflusst die Zinspolitik der EZB die ImmobilienwirtschaftAusgelöst wurden die Veränderungen des Immobilienmarktes auch durch dieLeitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank. Dies beeinflusst dieKreditgeschäfte der Banken und Kreditinstitute, da sich für sie die Konditionender Darlehensaufnahme verbessern und dies eine positive Auswirkung auf dieZinssätze für Immobiliendarlehen hat. Die sinkende Inflation und die angespannteWirtschaftslage deuten an, dass sich dies im Jahr 2025 fortsetzen wird.Niedrigzinsen sorgen für eine höhere Nachfrage, allerdings bleibt das Angebot