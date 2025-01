Absatz von Tabakwaren 2024 leicht gestiegen - kein Indiz für gesteigerten Tabakkonsum / Moderate Steuererhöhungen halten den Markt stabil (FOTO)

Berlin (ots) - Heute wurden vom Statistischen Bundesamt die Absatzdaten für

Tabakprodukte und Substitute für Tabakwaren nach Steuerzeichenbezug für das Jahr

2024 veröffentlicht. Der Zigarettenabsatz liegt bei 66,2 Mrd. Stück und ist um

3,5% gestiegen. 2023 wurden 64,0 Mrd. Zigaretten versteuert. Auch beim

Feinschnitttabak zum Selberdrehen gab es mit 25152 Tonnen einen Zuwachs von

6,7%. 2023 waren es 23581 Tonnen an Feinschnitt. Das heißt aber nicht, dass in

Deutschland generell mehr geraucht wird.



Seit Jahren geht der Tabakmarkt kontinuierlich zurück. 2002 wurden noch 145,1

Mrd. Zigaretten versteuert, seitdem ist der Zigarettenabsatz um mehr als die

Hälfte zurückgegangen. "An dieser Tendenz hat sich nichts geändert", so

BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke. Keinesfalls könne daraus ein gestiegener

Konsum oder erhöhte Raucherquoten abgeleitet werden. Die leicht erhöhten

Absatzzahlen bei Tabakprodukten seien hauptsächlich auf das Bestellsystem bei

den Steuerzeichen aufgrund der Tabaksteuerhöhung zum 1. Januar 2025

zurückzuführen. Die Hersteller und Importeure haben schon im alten Jahr

Steuerzeichen, mit dem höheren Steuertarif für 2025 bestellt, damit zum

Jahresbeginn die Produktion reibungslos funktionieren kann.





2024 wurden 1274 Tonnen Wasserpfeifentabak versteuert. Das waren 75,1% mehr als2023 mit nur 728 Tonnen. Am 1. Juli 2024 wurde die maximale Packungsgröße von 25g aufgehoben, nachdem die Absatzzahlen dramatisch zurückgegangen waren. VieleKonsumenten hatten aufgrund dieser Beschränkung ihren Bedarf mit illegaler Wareabgedeckt. Seitdem dürfen wieder größere Mengen zum Verkauf angeboten werden.Bei Zigarren/Zigarillos stieg der Absatz mit 2291 Mio. Stück um 0,1% an. EinJahr zu vor wurden 2288 Mrd. Zigarren/Zigarillos versteuert. Pfeifentabak istmit 314 Tonnen ein Nischenprodukt, das weiterhin abnimmt (-21,1%)."Der Mehrbezug an Steuerzeichen kommt auch wegen der Grenzverkäufe zu einigeneuropäischen Nachbarländern zustande", erläuterte Mücke. 2024 wurden mindestens1 Mrd. in Deutschland versteuerte Zigaretten an Kunden aus Nachbarländernverkauft. Der größte Anteil floss nach Frankreich und Niederlande. In Frankreichund in den Niederlanden werden Zigaretten höher besteuert als in Deutschland. InFrankreich kostet seit Januar eine Packung Zigaretten durchschnittlich 12,50Euro, in den Niederlanden ca. 11 Euro. Besonders für niederländische Konsumentensind die Grenzeinkäufe zusätzlich attraktiv, weil in Holland seit Juli 2024keine Tabakwaren mehr in Supermärkten und Kiosken verkauft werden dürfen.Grenzeinkäufe sind auch bei Zigarettenkonsumenten aus Deutschland beliebt. Nachden vom Marktforschungsinstitut Ipsos erhobenen Abfalluntersuchungen in