Bitcoin & XRP korrigieren: Chinas DeepSeek lässt Kurse abrutschen

Der Bitcoin-Kurs ist am Montag um mehr als 6,5 Prozent auf unter 98.000 US-Dollar gefallen, während XRP um 11 Prozent auf unter 3 US-Dollar fällt.

Der Kursverfall löste eine Kettenreaktion aus, bei der Long-Positionen im Wert von 569 Millionen US-Dollar liquidiert wurden. Insgesamt wurden Positionen im Wert von 613 Millionen US-Dollar am Kryptomarkt aufgelöst.

Tipp aus der Redaktion Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden

Trotzdem bestehen Hoffnungen auf eine Erholung. Analysten erwarten die Einführung eines XRP Spot ETFs, der eine Rallye auslösen könnte. Die Ankündigung einer Arbeitsgruppe des Weißen Hauses zur Entwicklung eines Regulierungsrahmens für digitale Vermögenswerte innerhalb von sechs Monaten sorgte vergangene Woche ebenfalls für positive Stimmung.

Trump hatte zuvor eine Bitcoin-Reserve versprochen, was in der Anordnung jedoch nicht bestätigt wurde. "Der Markt bekam 90 Prozent von dem, was er wollte, aber ohne eine Bitcoin-Reserve bleibt eine Enttäuschung", kommentierte Sean McNulty von FalconX.

Händler suchen am Montag inmitten des wilden Verkaufs von Technologieaktien Schutz. Der CBOE VIX-Index, ein Maß für die erwartete Volatilität des S&P 500 und bekannt als Angstbarometer der Wall Street, steigt um mehr als 30 Prozent auf knapp über 19, da Händler für Put-Optionen zahlen.

Put-Optionen bieten dem Käufer die Möglichkeit, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Kurs zu verkaufen, und werden häufig eingesetzt, um Portfolios vor Marktrückgängen zu schützen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!