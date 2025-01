UBS stuft DIAGEO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2920 Pence belassen. Der Spirituosenkonzern habe klargestellt, weder die Biermarke Guinness noch seine 34-prozentige Beteiligung an der Champagnermarke Moët Hennesy verkaufen zu wollen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Montag vorliegenden Studie. Diesen Schritten hätten aus Sicht von Aujla ohnehin strategische und finanzielle Begründungen gefehlt. Der Experte erwartet dennoch eine Überprüfung des Portfolios./niw/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 04:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 04:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 29,50EUR auf Tradegate (27. Januar 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.



