Höchster Stand seit 17 Jahren vor Augen: Diese Aktie ist heute nicht zu bremsen!

Während sich in den Medien die Berichte über die aktuell schwache Baukonjunktur häufen, spielt die Börse schon seit einigen Monaten ein anderes Szenario – nämlich eine dynamische Erholung. Die Aktie von Hochtief ist hierfür ein gutes Beispiel. Der MDAX-Konzern hat in nur einem halben Jahr fast 50 Prozent an Wert gewonnen.

Die Hoffnungen der Investoren ruhen einerseits auf der EZB, ihre Zinsen in dieser Woche und auch darüber hinaus weiter zu senken, und der lahmenden Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone wieder neues Leben einzuhauchen. Außerdem bringen sich Anlegerinnen und Anleger für ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine in Stellung. Das nämlich dürfte für gewaltige Infrastrukturinvestitionen und eine starke Auftragslage sorgen.