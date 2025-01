SVAG Schweizer Vermögensberatung AG zum 14. Mal in Folge mit sehr gutem Assekurata-Karriere-Rating

Köln (ots) - Die SVAG Schweizer Vermögensberatung (SVAG) erreicht im

Karriere-Rating der Assekurata Solutions GmbH (Assekurata Solutions) erneut die

Note A+ (sehr gut). Dabei bestätigt der Finanzvertrieb in den Teilqualitäten

Vermittlerorientierung, Beratungs- und Betreuungskonzept sowie der Finanzstärke

die sehr guten Bewertungen. In der Teilqualität Wachstum konnte sich das

Unternehmen von einem guten auf ein sehr gutes Urteil verbessern.



2024 konnte sich die SVAG äusserst erfolgreich behaupten und verzeichnete sowohl

im Umsatz als auch beim Beraterzuwachs eine positive Entwicklung. So hat der

Finanzvertrieb gezielt in den Ausbau neuer Berater und Vertriebsstrukturen

investiert. Dabei haben sowohl die bestehenden Führungskräfte des Unternehmens

als auch die erfolgreiche Integration neuer Führungskräfte und erfolgreicher

Berater aus dem Markt massgeblich zum Wachstum beigetragen. Ein sichtbarer

Erfolg dieser Bemühungen: Die Zahl der regionalen Geschäftsstellen in der

gesamten Schweiz ist im Jahr 2024 von 8 auf 23 Standorte deutlich gestiegen.







Das Unternehmen verfolgt klare Wachstumsziele und setzt entsprechende Massnahmen

um. Besonders im Fokus stehen die weitere Investition in die Gewinnung und

Bindung von Beratern, deren Qualifizierung sowie die Optimierung der

Geschäftsprozesse. Das Geschäftsmodell der SVAG basiert dabei auf persönlicher

Kundenberatung und einer starken regionalen Präsenz, die durch den deutlichen

Ausbau der Geschäftsstellen weiter gestärkt wurde.



Die dezentralen Standorte der SVAG dienen sowohl als Kompetenzzentren für die

Berater als auch als Anlaufstellen für die Kunden. Jeder Vermögensberater erhält

dabei Unterstützung von einem persönlichen Betreuer in den regionalen

Geschäftsstellen. Zudem sorgt die SVAG dafür, dass alle Geschäftsstellen mit

modernster Technik ausgestattet sind und eine einheitliche IT-Struktur nutzen.

Dadurch können Berater flexibel von verschiedenen Standorten aus arbeiten, ohne

sich an unterschiedliche Systeme anpassen zu müssen. So bleibt mehr Zeit für das

Wesentliche: Beratungen und Schulungen.



Darüber hinaus unterstützt die SVAG ihre Vermögensberater weitreichend bei

Erfüllung von Regulierungsanforderungen. Dies gilt aktuell insbesondere für die

neuen Qualifizierungsanforderungen, die sich aus dem revidierten

Versicherungsaufsichtsgesetz und der revidierten Aufsichtsverordnung ergeben,

die zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten sind. Die SVAG bietet ihren Beratern

nicht nur die notwendigen Schulungsangebote, sondern fördert auch einen

intensiven Austausch untereinander, sodass sie von den Erfahrungen und dem

Wissen ihrer Kollegen profitieren können.



Die Assekurata Solutions GmbH ist 2010 aus der Assekurata Assekuranz

Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft richtet ihren Fokus auf

Beratungs- und Marktforschungsdienstleistungen für Versicherungs- und

Vertriebsgesellschaften.



Den Beratungsschwerpunkt bilden dabei die Gestaltung vertriebs- und

kundenorientierter Prozesse, die Optimierung von

Vertriebssteuerungs-instrumenten sowie die Umsetzung regulatorischer

Anforderungen im Rahmen von Compliance-Projekten.



Darüber hinaus unterstützt die Assekurata Solutions GmbH Unternehmen bei der

Durchführung von Kunden- und Vertriebspartnerbefragungen, der Analyse und

Interpretation der Ergebnisse sowie der Optimierung der Handlungsfelder.



Das interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die Attraktivität von

Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei differenziert Assekurata sowohl

Ausschliesslichkeitsvertriebe als auch eigenständige beziehungsweise unabhängige

Finanzvertriebe. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer

Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf

http://www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.



