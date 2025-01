Chinas DeepSeek-Bedrohung löst globalen Chip-Aktiencrash aus!

DeepSeek präsentierte Ende Dezember bereits ein kostenloses, quelloffenes Sprachmodell, das angeblich für weniger als 6 Millionen US-Dollar entwickelt wurde – eine im Vergleich zu westlichen Unternehmen extrem niedrige Summe. Letzte Woche stellte das Unternehmen ein Argumentationsmodell vor, das laut Berichten führende Modelle von OpenAI in Drittanbieter-Tests übertraf.

"DeepSeek hat eindeutig nicht so viel Rechenleistung zur Verfügung wie die US-Hyperscaler und hat es dennoch irgendwie geschafft, ein Modell zu entwickeln, das äußerst wettbewerbsfähig zu sein scheint", kommentiert Srini Pajjuri, Halbleiteranalyst bei Raymond James. Analysten von Citi betonten jedoch, dass führende US-KI-Unternehmen wie Amazon und Microsoft durch den Zugang zu fortschrittlichen Nvidia-GPUs weiterhin Vorteile haben werden. GPUs bleiben demnach zentral für die KI-Infrastruktur, und Nvidia dominiert diesen Markt.

Obwohl DeepSeek die Kosten seiner Entwicklung niedrig hält, äußerten Analysten von Bernstein Zweifel an der angegebenen Summe von 6 Millionen US-Dollar. "Wir glauben nicht, dass alle relevanten Kosten, wie frühere Forschung und Entwicklung, in dieser Zahl enthalten sind", erklärten sie. Zudem sei die Panik am Markt über das Ende des "KI-Infrastrukturkomplexes" übertrieben.

Die Entwicklungen verdeutlichen den zunehmenden Druck auf US-Unternehmen, ihre führende Rolle im KI-Sektor zu verteidigen. US-Präsident Donald Trumps jüngst angekündigtes Stargate-KI-Projekt im Wert von 500 Milliarden US-Dollar hebt den Bedarf an fortschrittlichen Chips hervor. Analysten gehen davon aus, dass die Nachfrage nach leistungsstarken Nvidia-GPUs weiterhin bestehen bleibt, da sie essenziell für den Erfolg moderner KI-Systeme sind.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion