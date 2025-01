Deutsche-Börse-Tochter und Bitpanda angeln sich Kryptolizenz

BigStepsMonkey schrieb 24.01.25, 08:15

Servus und guten Morgen an alle,

@ : So wie ich "die angedachten Pläne" von Herrn Habeck verstehe, will er neben den 25% Steuern dann noch Sozialabgaben für RV, AV, KV abgeführt wissen; dadurch käme man so um die 30-32% an Abgaben (vtl. habe ich mich da grad verrechnet / habs nur überschlagen). Die Thematik ist völlig losgelöst, da wir alle ja schon im Regelfall mit versteuerten und verbeitragtem Geld investieren (und spekulieren); dadurch widerholt nochmals Sozialabgaben auf Gewinne abzuführen dürfte ggfs. sogar Verfassungswidrig sein. Herr Habeck kann nur fremdes Geld verschleudern (neben Schulden machen); weder hat er seinen Haushalt im Griff noch kann er kalkulieren und maß- und haushalten. Typisch Grüne halt -> meine Meinung.



Zur Sache von Coba - ich schätze den fairen Wert auch irgendwo in der Range bei EUR 28,00 bis EUR 33,00; zu einem solchen aber würde wohl nicht mehr übernommen werden. Die Übernahme wird meiner Meinung nach in den nächsten 3-6 Monaten laufen - ich schätze bei einem Angebotskurs bei EUR 26,50 pro Anteilsschein (oder UC Anteile oder oder).



Mal sehen, wo der Kurs heute hinläuft; eigentlich müsste dieser heute auf mindestens EUR 18,50 bis EUR 18,80 ansteigen. Die Tendenz und Anzeichen der Übernahme verdichten sich immer mehr. Mal schauen !