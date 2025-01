CEO Brian Armstrong: Coinbase vor dem größten Umbruch der Kryptobranche!

Coinbase nutzt derzeit ein mehrstufiges Prüfverfahren, das eine erste Einschätzung, Sorgfaltsprüfungen und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen umfasst. Die neuen Pläne könnten das Unternehmen jedoch flexibler machen, um den sprunghaften Anstieg an Token besser zu bewältigen.

Dezentrale Börsen rücken in den Fokus

Ein weiteres Ziel von Coinbase ist die tiefere Integration dezentraler Börsen (DEX). "Kunden sollten nicht wissen oder sich darum kümmern müssen, ob der Handel auf einer DEX oder CEX stattfindet", erklärte Armstrong. Mit diesem Schritt könnte Coinbase seine Position als führende Handelsplattform für Kryptowährungen weiter ausbauen und den Bedürfnissen seiner Nutzer besser gerecht werden.

Trump signalisiert Unterstützung für Krypto

Während des Weltwirtschaftsforums 2025 in Davos sorgte Armstrong mit seinen Aussagen über die Zukunft der Kryptowährungsindustrie für Aufsehen. Insbesondere hob er die wachsende Unterstützung der Trump-Regierung für Krypto hervor. "Jede Unterhaltung, die ich mit führenden Marktakteuren hatte, drehte sich darum, was die Trump-Administration in Bezug auf Krypto plant", sagte Armstrong.

Armstrong betonte die Bedeutung klarer regulatorischer Rahmenbedingungen und lobte Trumps öffentliches Bekenntnis zur Förderung der Kryptowährungsindustrie in den USA. "Trump will der erste Krypto-Präsident sein und sicherstellen, dass die Branche in Amerika wächst. Das ist beispiellos."

Marktführer wie Banken, Vermögensverwalter und Zahlungsdienstleister beschleunigten laut Armstrong bereits ihre Investitionen in Krypto. Die optimistischen Aussichten könnten die Weichen für eine neue Ära der Kryptowährungsadoption stellen – insbesondere unter der neuen Regierung.

Coinbase-Aktie stabil, andere Krypto-Aktien im Fokus

Die Aktie von Coinbase blieb im vorbörslichen Handel am Montag weitgehend unverändert. Marktbeobachter blicken jedoch auch auf andere krypto-nahe Unternehmen wie Marathon Digital, Riot Platforms, MicroStrategy und Bitfarms, die als mögliche Profiteure des wachsenden Interesses an Kryptowährungen gelten.

Mit einem klaren Bekenntnis zu Innovation und der Unterstützung der Trump-Administration scheint die Kryptowährungsindustrie auf einen neuen Wachstumsschub zuzusteuern. Armstrongs Pläne könnten Coinbase dabei helfen, in einem zunehmend komplexen Markt die Nase vorn zu behalten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Coinbase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,72 % und einem Kurs von 273,4EUR auf Tradegate (27. Januar 2025, 13:48 Uhr) gehandelt.





