AKTIE IM FOKUS Stabilus drehen klar ins Plus - Oddo BHF setzt auf Besserung Die Aktien von Stabilus haben am Montag nach schwachem Start die Wende geschafft. Mit gut 4 Prozent Plus auf 32,30 Euro schafften es die Papiere des Autozulieferers erstmals seit November über ihre 50-Tage-Durchschnittslinie. Am Morgen hatte der …