3D-Autospiegel machen diese Aktie zur Kursrakete

Zu dem 3 D-Bildschirmerlebnis ohne Brille gesellt sich jetzt noch KI. Das bringt das 2022 gegründete kanadische Unternehmen Metavista3D auf den Plan. Auf der diesjährigen CES 2025 in Las Vegas präsentierte das Unternehmen seine KI-unterstützten 3D-Displays.

Diese Displays basieren auf der patentierten Super-Multiview-Technologie und bieten ein brillenfreies 3D-Erlebnis mit verbesserter Tiefenwahrnehmung.

Bereits zuvor kündigte Metavista3D an, in die Automobilbranche einzusteigen. Das Unternehmen arbeite aktiv mit Automobilherstellern zusammen, um innovative Lösungen für den Ersatz herkömmlicher physischer Spiegel durch digitale Systeme mit 3D-Tiefenwahrnehmung zu entwickeln.

Diese neue Super-Multiview-Technik soll den "Toten Winkel" beseitigen. Metavista3D hat sich diese Anwendung patentieren lassen. Konkrete Player aus der Automobilbranche nannte das Unternehmen bis dato aber erstmal noch nicht. Es hat mit der deutschen Incari GmbH eine Kooperation beschlossen, deren Kunde laut Medienberichten Volkswagen ist.

Ob dieser Nachrichten knallten die Anteilsscheine von Metavista3D in astronomische Höhen. Allein in der ersten Januarwochen verdoppelte sich der Wert der Aktien. Auch am heutigen Chip-schwachen Montag klettern die Papiere zweistellig bei bis zu 30 Prozent, nachdem die Scheine gut die Hälfte ihres Wertes in der vergangenen Woche wieder abgeben mussten.

Die Volatilität der Aktie zeigt, dass Anleger wie bei Schrödingers Katze im Dunkeln tappen: denn konkrete Kooperationspartner aus der Automobilindustrie nannte das Unternehmen nicht, ebenso wenig sind aktuelle Geschäftszahlen bekannt. Daher erfreut sich die Aktie eines KI-Booms und zieht zahlreiche Glücksritter an, die Kursraketen-Welle zu reiten. Da aber bis jetzt wenig Konkretes zu Buche bei Metavista3D steht, wäre u.a. ein Abwarten der Geschäftszahlen logisch, wenn man sich nicht nur auf sein Glück verlassen will.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Metavista3D Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +26,85 % und einem Kurs von 1,890EUR auf Tradegate (27. Januar 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.

