Solvias eröffnet Kompetenzzentrum für Biologika sowie Zell- und Gentherapie im Research Triangle Park

MORRISVILLE, N.C., 27. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Solvias, ein globaler Anbieter von Chemie-, Herstellungs- und Kontrollanalysen (CMC), gab heute die Eröffnung seines hochmodernen Center of Excellence for Biologics and Cell and Gene Therapy im Herzen des Research Triangle Park (RTP) in North Carolina bekannt. Die neue Einrichtung erweitert Solvias' globales Netz von Kompetenzzentren und unterstreicht das Engagement von Solvias, transformative Therapien für Krebs und seltene Krankheiten voranzutreiben.

Das neue Zentrum mit einer Fläche von 50.000 Quadratmetern ist das nordamerikanische Flaggschiff von Solvias für analytische Dienstleistungen für große Moleküle, die die Entwicklung und Vermarktung innovativer Biologika beschleunigen sollen. Die Anlage wird in den nächsten drei Jahren rund 200 neue Arbeitsplätze in der Region Raleigh-Durham schaffen und wird in zwei Phasen in Betrieb gehen: