123fahrschule SE: Roundtable für Investoren am 31.01.2025

Die NuWays AG veranstaltet einen Roundtable mit der 123fahrschule SE . Boris Polenske (CEO) wird Einblicke in die kürzlich veröffentlichten vorläufigen GJ-Ergebnisse des Unternehmens sowie einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Darüber hinaus wird Herr Polenske erläutern, wie durch die Mittel aus der angekündigten Emission einer Wandelanleihe (5 Jahre, 7,5%, Strike-Preis: € 3,30) das Umsatz- und Ertragswachstum gesteigert und beschleunigt werden soll. Unternehmen: 123fahrschule SE Datum: 31.01.2025 10:00 Speaker: Boris Polenske, Founder & CEO

Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/business-update-nach-vorl-gj-zahlen-xwirvazh+++Über 123fahrschule SE: Die 123fahrschule SE hat sich auf die Konsolidierung und digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung in Deutschland spezialisiert und ist mittlerweile der größte Anbieter in der deutschen Fahrschulbranche. Durch die firmeneigene Software ermöglicht das Unternehmen eine gesteigerte Effizienz in allen Bereichen der Führerscheinausbildung. Durch die digitale Anwendungssoftware wird den Fahrschülern eine vereinfachte Lernerfahrung und individuelle Lernfortschrittskontrolle für alle Führerscheinklassen ermöglicht. Darüber hinaus verschafft sich das Unternehmen dank integrierter Fahrlehrerausbildung einen klaren Wettbewerbsvorteil einer Branche, welche sich durch eine strukturelle Überalterung der Fahrlehrer kennzeichnet.