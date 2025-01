Vertrag von Belgin Rudack als CEO der KfW IPEX-Bank bis Ende 2027 verlängert

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW als Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der

KfW IPEX-Bank haben einvernehmlich entschieden, den Vertrag von Belgin Rudack

als CEO der KfW IPEX-Bank bis Ende 2027 zu verlängern. Unter ihrer Leitung hat

sich die KfW IPEX-Bank in einem herausfordernden Umfeld sehr erfolgreich

weiterentwickelt und beeindruckt mit herausragenden wirtschaftlichen

Ergebnissen.



Belgin Rudack hat die Entwicklung der KfW IPEX-Bank hin zu einem maßgeblichen

Finanzierer der Transformation ihrer Kunden auf dem Weg zur

Treibhausgasneutralität weiter vorangetrieben. Mit der Begleitung von

Investitionen in Energie und digitale Infrastruktur sowie ihrem Beitrag zur

Rohstoffsicherung stärkt die KfW IPEX-Bank den Standort Deutschland nachhaltig.







in die Geschäftsführung zu berufen, sowie Claudia Schneider und Velibor

Marjanovic als erfahrene Manager der KfW IPEX-Bank ist die Geschäftsführung nun

stabil aufgestellt, um die Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich zu

gestalten.



Christiane Laibach, Aufsichtsratsvorsitzende und zuständiges Mitglied des

KfW-Vorstands, erklärt: "Volatile globale Märkte und sich verändernde

geopolitische Rahmenbedingungen werden die nächsten Jahre prägen. Ich bin

überzeugt, dass die KfW IPEX-Bank einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der

deutschen und europäischen Wirtschaft wird leisten können und unter der Leitung

der Geschäftsführung ihre Erfolge wird ausbauen können. Daher freue ich mich,

dass uns mit Belgin Rudack eine engagierte CEO für die KfW IPEX-Bank erhalten

bleibt."



