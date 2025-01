2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 27.01.2025

Kursziel: 35,00 Euro

Kursziel auf Sicht 12 Monaten

von:

Letzte 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 34,00 auf EUR 35,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat ihren Auftragseingang in Q4/24 um 37% auf EUR65 Mio. gesteigert. Damit hat 2G 2024 einen Rekordauftragseingang von EUR239 Mio. verzeichnet und den Vorjahreswert von EUR167 Mio. um 43% übertroffen. Für 2024 hat das Unternehmen seine Umsatzguidance auf EUR370 Mio. bis EUR380 Mio. verengt (bisher: EUR360 Mio.- EUR390 Mio.). Wir bestätigen unsere 2024 Umsatzschätzung von EUR374 Mio. Die Visibilität der Umsatzgenerierung hat sich mit der Bekanntgabe einer ersten Umsatzguidance für 2026 weiter erhöht. 2G rechnet 2026 mit einem Umsatz in einer Bandbreite von EUR440 Mio. bis EUR490 Mio. Wir sehen für 2026 noch höheres Absatzpotenzial und bleiben bei unserer Schätzung von EUR510 Mio. (+15% J/J). Die Umsatzguidance für 2025 hat 2G bestätigt (EUR430 Mio. - EUR450 Mio.). Wir halten an unserer Umsatzschätzung für 2025 von EUR444 Mio. (+19% J/J) fest. Der hohe Auftragseingang, die fortscheitende Internationalisierung des Geschäfts und die Ausweitung der Produktpalette (Großwärmepumpen, Demand-Response-Motor) sehen wir als sehr gute Grundlage für kräftiges profitables Wachstum im laufenden und im kommenden Jahr. Der Aktienkurs ist zuletzt angesprungen, aber wir halten das Wachstumspotenzial weiterhin für nur ansatzweise eingepreist (Kurspotenzial: fast 40%). Wir erhöhen unser Kursziel von EUR34 auf EUR35 und bekräftigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 34.00 to EUR 35.00.

Abstract:

2G Energy increased its order intake by 37% to EUR65m in Q4/24. This means that 2G registered a record order intake of EUR239m in 2024 and exceeded the previous year's figure of EUR167m by 43%. The company has narrowed its sales guidance for 2024 to between EUR370m and EUR380m (previously: EUR360m to EUR390m). We confirm our 2024E sales forecast of EUR374m. The visibility of sales generation has increased further with the announcement of initial sales guidance for 2026. 2G expects 2026 sales in a range of EUR440m to EUR490m. We see even higher sales potential for 2026 and maintain our estimate of EUR510m (+15% y/y). 2G has confirmed its sales guidance for 2025 (EUR430m - EUR450m). We maintain our sales forecast for 2025E of EUR444m (+19% y/y). We consider the high order intake, the ongoing internationalisation of the business and the expansion of the product range (large heat pumps, demand response motor) to be a very good basis for strong profitable growth in the current and coming year. The share price has risen recently, but we still consider the growth potential to be only partially factored in (upside potential: almost 40%). We have raised our price target from EUR34 to EUR35 and reiterate our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31669.pdf



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 2G ENERGY Aktie Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 24,55 auf Tradegate (27. Januar 2025, 13:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 2G ENERGY Aktie um -3,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,42 %. Die Marktkapitalisierung von 2G ENERGY bezifferte sich zuletzt auf 446,71 Mio.. 2G ENERGY zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6900 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,20Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 35,00Euro was eine Bandbreite von +36,00 %/+40,00 % bedeutet.



