So sorgt Immobilienunternehmer Sasikaran Sathalingam dafür, dass Investoren und Gesellschaft gewinnen (FOTO)

Bamberg (ots) - Der Wohnraumknappheit in Deutschland mit Sanierungen und

innovativen Nutzungskonzepten entgegenwirken - das ist die Mission von Sasikaran

Sathalingam. Neben der Lang- und Sondervermietung hat er sich auf die

Modernisierung und den Verkauf bestehender Immobilien spezialisiert. Hier

erfahren Sie, weshalb private Investoren auf dem Immobilienmarkt so wichtig

sind, warum er mit seinem Angebot Win-win-Situationen schaffen möchte und welche

Mission er dabei verfolgt.



Nach Angaben der Immobilienbranche fehlen in Deutschland rund 800.000 Wohnungen

- Tendenz steigend. Dass gestiegene Zinsen und angezogene Materialpreise viele

Bauprojekte gänzlich zum Erliegen gebracht haben, hat zu einer weiteren

Verschärfung der Situation beigetragen. Auch wenn mit einer zeitnahen Erholung

des Immobilienmarktes zu rechnen ist, bleibt der Wohnraum vor allem in

Großstädten und Ballungszentren knapp. "Vielerorts hat die Politik es versäumt,

ausreichend Wohnraum zu schaffen", verrät Immobilienunternehmer Sasikaran

Sathalingam. "Um der akuten Wohnungsnot entgegenwirken zu können, ist es

wichtig, dass sich private Investoren beteiligen und einen Beitrag für die

Gesellschaft leisten."







effektive Lösungen dar, die schnell zu einer Verbesserung der Wohnsituation in

Deutschland beitragen können", fährt er fort. "Dank einer fundierten, sauberen

Kalkulationen gewinnen bei diesem Geschäftsmodell alle Beteiligten." Als

Immobilienunternehmer, -investor und -entwickler stützt Sasikaran Sathalingam

sich auf drei Säulen: die Langzeitvermietung, die Sondervermietung und den

Handel mit sanierten und optimierten Bestandsimmobilien. Dabei liegt sein Fokus

auf der Immobilienentwicklung. Jahrelange Erfahrung und eine fundierte Expertise

ermöglichen es dem Immobilienunternehmer, Potenziale von sanierungsbedürftigen

Objekten zu erkennen und kosteneffizient das Maximum aus ihnen herauszuholen.

Neben einer transparenten und fairen Zusammenarbeit legt Sasikaran Sathalingam

großen Wert auf langfristige Geschäftsbeziehungen und die Generierung von

Mehrwert für die Gesellschaft.



Immobilienunternehmer Sasikaran Sathalingam schafft Mehrwert für Investoren und

Gesellschaft



Das Kerngeschäft von Sasikaran Sathalingam ist die Immobilienentwicklung mit

Fokus auf die Schaffung von Wohnraum. Dafür kauft er sanierungs- und

renovierungsbedürftige Objekte ein, um sie durch Modernisierungen und

Flächenoptimierungen im Wert zu entwickeln. Gleichzeitig setzt der Seite 2 ► Seite 1 von 2





"Die Aufbereitung von Bestandsobjekten und innovative Nutzungskonzepte stelleneffektive Lösungen dar, die schnell zu einer Verbesserung der Wohnsituation inDeutschland beitragen können", fährt er fort. "Dank einer fundierten, sauberenKalkulationen gewinnen bei diesem Geschäftsmodell alle Beteiligten." AlsImmobilienunternehmer, -investor und -entwickler stützt Sasikaran Sathalingamsich auf drei Säulen: die Langzeitvermietung, die Sondervermietung und denHandel mit sanierten und optimierten Bestandsimmobilien. Dabei liegt sein Fokusauf der Immobilienentwicklung. Jahrelange Erfahrung und eine fundierte Expertiseermöglichen es dem Immobilienunternehmer, Potenziale von sanierungsbedürftigenObjekten zu erkennen und kosteneffizient das Maximum aus ihnen herauszuholen.Neben einer transparenten und fairen Zusammenarbeit legt Sasikaran Sathalingamgroßen Wert auf langfristige Geschäftsbeziehungen und die Generierung vonMehrwert für die Gesellschaft.Immobilienunternehmer Sasikaran Sathalingam schafft Mehrwert für Investoren undGesellschaftDas Kerngeschäft von Sasikaran Sathalingam ist die Immobilienentwicklung mitFokus auf die Schaffung von Wohnraum. Dafür kauft er sanierungs- undrenovierungsbedürftige Objekte ein, um sie durch Modernisierungen undFlächenoptimierungen im Wert zu entwickeln. Gleichzeitig setzt der