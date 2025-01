Zu hohe Zielvorgaben schrecken Eigenheimbesitzer ab / CO2-Reduktion anstelle maximaler Energieeffizienz in den Blick nehmen

Berlin (ots) - Der Gebäudebestand in Deutschland ist einer der Hauptverursacher

von CO2-Emissionen. Ein erheblicher Anteil des Wohnimmobilienbestands hat eine

schlechte energetische Qualität und wird noch mit Öl oder Gas beheizt. Um die

politisch vereinbarten Klimaziele, bis 2045 klimaneutral zu werden, erreichen zu

können, muss das Sanierungstempo und die damit verbundene CO2-Reduktion dringend

beschleunigt werden. Auch ist eine Anpassung der Förderung erforderlich. Das

zeigt eine aktuelle Studie des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken (BVR).



BVR-Präsidentin Marija Kolak äußert sich hierzu: "Um die Klimaziele bei

Wohngebäuden zu erreichen, braucht Deutschland einen Sanierungsboost." Mit mehr

Pragmatismus in der Fördersystematik ließen sich schnell hohe CO2-Einsparungen

erreichen. "Die Förderung sollte sich nicht allein auf das Erzielen immer

höherer Energieeffizienzstandards konzentrieren, sondern auch stärker die

CO2-Reduktion einbeziehen", so Kolak weiter. Dem Klimaziel sei eine Sanierung

eines energieintensiven Gebäudes auch dann dienlich, wenn nicht Spitzenwerte,

sondern nur ein mittleres Sanierungsniveau erreicht werde.







befähigt werden sollten, energetisch zu sanieren. "Die Förderung zur

energetischen Gebäudesanierung muss sich stärker an der Realität orientieren.

Gerade bei alten und energieintensiven Bestandsgebäuden ist ein Spitzenniveau

bei der Energieeffizienz wirtschaftlich oft nicht vertretbar. Zu hohe

Zielvorgaben für eine Förderung können dazu führen, dass Eigenheimbesitzer vor

energetischen Sanierungen zurückschrecken", so die BVR-Präsidentin.



Der BVR betont, dass Planungssicherheit und ausfinanzierte Fördertöpfe für die

Gebäudesanierung unabdingbar sind. Aufgrund der oftmals hohen Komplexität ist es

wichtig, dass Energieberatungen gefördert werden. Ohne finanzielle Unterstützung

könnten Eigentümer zögern, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Dies könnte dazu

führen, dass Eigentümer noch weniger bereit wären, ihre Immobilie energetisch zu

sanieren.



