Warren Buffetts Berkshire Hathaway vor der nächsten Mega-Rallye?

"Viele der Produktions-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsunternehmen sowie BNSF sind wirtschaftlich sensibel und sollten sich in einer guten Wirtschaftslage gut entwickeln", so Meredith. Gleichzeitig seien die Versicherungsbereiche defensiv und böten Stabilität bei einem Marktrückgang.

Berkshires Klasse-B-Aktien haben im Jahr 2024 den S&P 500 mit einem Plus von 25,5 Prozent übertroffen, dem besten Jahr seit 2021. Trotz hoher Bewertungen hat die UBS das 12-Monats-Kursziel der Class-B-Aktien von 531 US-Dollar auf 536 US-Dollar angehoben, was ein Aufwärtspotenzial von fast 17 Prozent bedeutet.

Tipp aus der Redaktion Diese Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Geico, Berkshires "Kronjuwel" unter den Versicherungsgesellschaften, werde 2025 voraussichtlich wachsen, da die Zahl der Policen nach einer Verlangsamung wieder anzieht. "2025 sollte das Jahr sein, in dem Geico nach dem Rückgang der Policen in den letzten Jahren auf Wachstum umschwenkt", so Meredith. Angemessene Tarife und abgeschlossene Systemupdates ermöglichen demnach erhöhte Werbeausgaben und in einigen Bundesstaaten Tarifsenkungen.

UBS hält umfangreiche Rückkäufe angesichts der hohen Bewertung der Berkshire-Aktie für unwahrscheinlich. Die Titel werden aktuell mit einem Aufschlag von 1 Prozent auf den inneren Wert gehandelt, verglichen mit einem Abschlag von über 20 Prozent während der Rückkäufe in den Jahren 2020 und 2021.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 467,83 $ , was eine Steigerung von +0,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!