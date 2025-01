NWPN) geht über seine Tochtergesellschaft Green Rain Solar eine Partnerschaft mit der KMB Design Group für den Ausbau städtischer Solarprojekte ein

PASADENA, CA / ACCESS Newswire / 27. Januar 2025 / The Now Corporation (OTC: NWPN) freut sich, eine Kooperation zwischen seiner Tochtergesellschaft Green Rain Solar Inc. und der KMB Design Group bekannt zu geben, mit der die Entwicklung von innovativen Solarenergieprojekten im urbanen Raum vorangetrieben werden soll. Mit dieser Partnerschaft bekräftigt The Now Corporation sein Engagement für die Bereitstellung nachhaltiger Energielösungen für die Märkte in städtischen Hochkostengebieten.

Green Rain Solar engagiert sich gemeinsam mit seinem Partner, der KMB Design Group, in der Planung von Solarenergiesystemen im mehrstelligen Megawattbereich, die auf ungenutzten Dachflächen in Städten und an Standorten mit hoher Bevölkerungsdichte installiert werden sollen. Die KMB Design Group, ein Marktführer auf dem Gebiet der technischen Planung und Beratung, stellt dank ihrer jahrzehntelangen Erfahrung sicher, dass diese Solaranlagen in puncto Effizienz, Integration und Skalierbarkeit optimiert sind.

„Unsere Partnerschaft mit der KMB Design Group ist für uns von zentraler Bedeutung, um unsere Vision zu verwirklichen, die darin besteht, städtische Dächer in Kraftwerke zur Erzeugung sauberer Energie zu verwandeln“, erklärt Alfredo Papadakis, CEO von The Now Corporation. „Gemeinsam arbeiten wir mit Hochdruck an der Verbreitung erneuerbarer Energien in Stadtzentren, setzen uns für Nachhaltigkeit ein und entwickeln Lösungen für den steigenden Energiebedarf unserer Städte.“

Die Projekte von Green Rain Solar zielen darauf ab, Solarenergie nahtlos in das Stromnetz zu integrieren, die Abhängigkeit von konventionellen Energiequellen zu verringern und die Energieresilienz in städtischen Gebieten zu verbessern. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft.

Über The Now Corporation

The Now Corporation (OTC PINK: NWPN) hat es sich zur Aufgabe gemacht, über seine Tochtergesellschaft Green Rain Solar Inc. den Ausbau sauberer Energielösungen zu forcieren. Green Rain Solar konzentriert sich auf Solaranlagen auf städtischen Dächern und netzgekoppelte Stromversorgungslösungen, die für Märkte mit hohen Energiekosten gedacht sind. The Now Corporation kombiniert modernste Solar- und Batterietechnologien und setzt sich damit für Innovation und Nachhaltigkeit im Bereich der erneuerbaren Energien ein.