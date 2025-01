Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 175 Dollar

armageddon_1974 schrieb heute 09:51

Ach kommt Leute hier ist noch nichts in Gefahr NVIDIA ist im Grunde auch für einen Zocker ein interessantes Finanzprodukt. Alles stürzt sich drauf wie von Sinnen wenn die Stimmung OK ist, viele der angesprochenen werfen sie aber auch schnellstens wieder wech, wenn es gilt den Gewinn zu realisieren oder mehr Gewinn gerade nicht zu erwarten ist.



Und wir kleine User hier, stehen an der Seitenlinie und schauen iwi entgeistert zu, wie da Mrd generiert oder verbrannt werden. Die politischen Meldungen sind dann nur der Auslöser der den Kurs in welche Richtung auch immer im Bewegung setzt. Teilweise sogar mehrfach platziert bis es genug glauben.



Die NVIDIA Aktie kommt sicherlich wieder zurück.



Ich bin Donnerstag 23.01. Kurz unter Tagesgoch hier schon ausgestiegen.