Maßnahmen für den biologischen Pflanzenschutz gefordert

Stuttgart (ots) - Versorgung der Landwirte mit Alternativen sicherstellen



Auf Grund gestiegener Anforderungen an die Sicherheit für Mensch und Umwelt

fallen immer mehr Pflanzenschutzmittelwirkstoffe weg. Damit steigt der Druck in

der Landwirtschaft die Sicherheit der Ernte zu gewährleisten - während neue

biologische Pflanzenschutzmittel nicht in den Markt kommen. Dabei liegt der

volkswirtschaftliche und ökologische Nutzen von biologischem Pflanzenschutz auf

der Hand: er ist nicht nur ressourcen- und gewässerschonend, sondern auch

klimaverträglich.



Gewinn für Landwirte, Umwelt- und Ressourcenschutz







können den Landwirten mehr Pflanzenschutz-Alternativen bereitstellen. Dafür muss

sich die kommende Regierung aber klar zu einem zukunftsfähigen Pflanzenschutz

bekennen", erklärt Brigitte Kranz, Geschäftsführerin vom IBMA - dem Dachverband

der Bio-Pflanzenschutzmittelhersteller. Für die gesamte Branche fordert sie:



Nachhaltige Innovationen schneller marktverfügbar machen



1. die Zulassung biologischer Pflanzenschutzmittel durch die Nutzung nationaler

Spielräume zu beschleunigen (z.B. nach dem Vorbild der niederländische Behörde

Ctgb)



2. eine rechtsverbindliche Definition zum biologischen Pflanzenschutz auf

EU-Ebene zu implementieren



3. die zügige Verabschiedung einer nationalen Nützlingsverordnung in Deutschland

auf Basis entsprechender EPPO Standards (Risikobewertung)



Anwendungsförderung von biologischen -Pflanzenschutz



4. mit explizit auf biologischen Pflanzenschutz zugeschnittenen Fördermaßnahmen

z.B. im Rahmen von Agrar- bzw. Umweltmaßnahmen und der gemeinsamen Agrarpolitik

der EU (GAP)



5. eine positive Zielsetzung innerhalb des Nationalen Aktionsplans

Pflanzenschutz: etwa einen 30%igen Anteil von biologischen Pflanzenschutzmitteln

bis 2030/35 zu erreichen



6. eine Bildungs- und Beratungsoffensive zum biologischen Pflanzenschutz und die

Integration in Programme öffentlicher Beratungsdienste und ihres Versuchswesens.



http://www.ibma-da.org/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116463/5957813

OTS: IBMA, Dachverband der biologischen Pflanzenschutzmittelherste

ller A/D







