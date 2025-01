Skeena Gold & Silver kündigt Investition in TDG Gold Corp an

Vancouver, BC (27. Januar 2025) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena Gold & Silver", Skeena" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-gold-sil ... - gibt eine strategische Investition in TDG Gold Corp. (TSXV:TDG) ("TDG") bekannt, um das Projekt Greater Shasta-Newberry ("Projekt Greater Shasta") im Bezirk Toodoggone in British Columbia, Kanada, voranzutreiben. Das Projekt Greater Shasta liegt an der Grenze der jüngsten Entdeckung, die von Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX) und Amarc Resources Ltd. (TSXV:AHR) auf ihrem neuen Gold-Silber-Kupfer-Ziel AuRORA" bekannt gegebenen Entdeckung und liegt direkt neben demselben mineralisierten Trend. Die Investition in TDG steht im Einklang mit dem Ansatz des Unternehmens, strategische Kapitalinvestitionen in Projekte mit hohem geologischem Potenzial zu tätigen