Nvidia – Sputnik-Moment – Crash?

Das wäre aus einer Perspektive der Produktentwicklung weder überraschend, noch negativ, aber die US-Techs sind eben auf „Perfektion“ gepreist, weshalb die Nachricht für erhebliche Verunsicherung sorgt. Dennoch sollte man Ruhe bewahren. Die Nasdaq hat das vergangene Jahr um 21.000 Punkte beendet, was stützen könnte.

Mit Trump wurde die Rückkehr der Volatilität versprochen, aber am heutigen Absturz der Nasdaq ist der US-Präsident komplett unschuldig. Zur Stunde wird der Leitindex Nasdaq 100 rund 700 Punkte im Minus taxiert in der Vorbörse. Auslöser sind Berichte über das chinesische KI-Startup DeepSeek, das ein kostengünstiges und sehr leistungsfähiges KI-Modell geschaffen hat. Die Sorge: K.I verteilt sich auf verschiedene Schultern und das Silicon Valley muss seine Hegemonie abgeben.

Bei Big-Tech und grade Aktien wie Nvidia ist erstmal Vorsicht geboten. Goldman Sachs spricht rund um die chinesische K.I von einem Sputnik-Moment. Der Begriff hat seinen Ursprung aus dem Rennen zum Mond aus dem 20. Jahrhundert. Die Russen schickten 1957 den ersten Satelliten ins All, was in den USA Schockwellen auslöste, letztlich aber beflügelte.