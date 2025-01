U.S. GoldMining begrüßt Präsidialerlass zur Freisetzung von Alaskas außerordentlichem Ressourcenpotenzial

Anchorage, Alaska - 27. Januar 2025 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-i ... - begrüßt die Executive Order "Unleashing Alaska's Extraordinary Resource Potential", die vom Präsidenten der Vereinigten Staaten am 20. Januar 2025 unterzeichnet wurde. U.S. GoldMining ist der Ansicht, dass diese weitreichende Initiative das Potenzial hat, der Bergbauindustrie und dem Bundesstaat Alaska durch die Förderung neuer Investitionen, die Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens für die Ressourcenerschließung und letztendlich durch ein bedeutendes Wirtschaftswachstum in Alaska erheblich zu nutzen.