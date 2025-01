Analysten setzen auf Wachstumstreiber und DIESE Qualitätsaktien

US-Präsident Donald Trump hat zwar mit einer Erhöhung der Zölle auf chinesische Importe gedroht, ließ jedoch in seinen jüngsten Äußerungen eine vorsichtige Zurückhaltung erkennen. Gleichzeitig verpflichteten chinesische Finanzaufsichtsbehörden staatliche Versicherer, verstärkt in den Aktienmarkt zu investieren – eine Maßnahme, die langfristige Unterstützung bieten könnte.

Morgan Stanley setzt auf Qualitätsaktien

Morgan Stanley sieht besonderes Potenzial in chinesischen Qualitätsaktien mit solidem Gewinnwachstum und stabilen Dividendenrenditen. Laut einer Analyse erwarten die Analysten, dass diese Unternehmen ihre Gewinne pro Aktie bis Ende des Jahres um mindestens 40 Prozent steigern könnten:

Espressif Systems entwickelt Chipsätze für Haushaltsgeräte

entwickelt Chipsätze für Haushaltsgeräte SICC – ein Hersteller von Siliziumkarbidsubstraten

– ein Hersteller von Siliziumkarbidsubstraten Zijin Mining – ein führendes Bergbauunternehmen



"Qualitätsgewinne sind ein bewährter Alpha-Generator im chinesischen Aktienmarkt", so Morgan Stanley. Die US-Investmentbank hob hervor, dass Unternehmen mit steigenden Gewinnschätzungen langfristig besser abschneiden.

Auslandsumsätze als Wachstumstreiber

Da die chinesische Binnenwirtschaft weiterhin schwächelt, gewinnen Auslandsmärkte an Bedeutung. Laut Bernstein-Analysten übertrifft der grenzüberschreitende E-Commerce-Markt außerhalb der USA den US-Markt mit einem Bruttowarenwert von 1,5 Billionen US-Dollar im Vergleich zu 1,1 Billionen US-Dollar.

Besonders die Muttergesellschaft von Temu, PDD, wird als Outperformer eingestuft. Bernstein sieht ein Kursziel von 150 US-Dollar pro Aktie, was ein Aufwärtspotenzial von über 40 Prozent bedeutet. "Die US-Erfahrung von Temu in den letzten 18 Monaten zeigt, wie Profitabilität nach der Nutzerakquise gesteigert werden kann", heißt es in der Analyse.

Ausblick

Chinas Reformen und der Fokus auf Qualitätsaktien könnten eine Trendwende an den Märkten einläuten. Dennoch bleiben geopolitische Spannungen und Unsicherheiten um die Zölle entscheidende Risikofaktoren. Investoren sollten die wirtschaftspolitischen Maßnahmen in China genau beobachten, um von einer möglichen Erholung zu profitieren.

Gewinner im Megamarkt: Hier gibt es 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!