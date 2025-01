Rücktritt des Chief Commercial and Development Officer

Johannesburg, 27. Januar 2025: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... - teilt den Interessengruppen mit, dass Laurent Charbonnier aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt als Chief Commercial and Development Officer (CCDO) eingereicht hat. Laurents Rücktritt wird zum 31. Januar 2025 wirksam.

Charl Keyter, Chief Financial Officer der Gruppe, wird zusätzlich zu seinen normalen Aufgaben bis auf Weiteres als Interims-CCDO fungieren.

