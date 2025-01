So verhilft die DIAGONAL Gruppe Fitnessstudios mit einem effektiven Forderungsmanagement zu den treuesten und loyalsten Stammkunden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Um als Fitnessstudio erfolgreich zu sein,braucht es einen regelmäßigen Cashflow: Dies wiederum erfordert eine gewisseAnzahl an Mitgliedern. Zahlen diese allerdings ihre Beiträge nicht rechtzeitig,sieht es mit dem Cashflow auch bei einer eigentlich hohen Mitgliederzahlschlecht aus. Umso wichtiger ist ein effektives Forderungsmanagement. Was daskonkret bedeutet und warum ein solches die treuesten und loyalsten Mitgliedermit sich bringt, erfahren Sie hier.Das neue Jahr ist angebrochen - und mit ihm der jährliche Ansturm auf dieFitnessstudios. Doch die damit einhergehenden steigenden Mitgliederzahlenbringen auch einen höheren Verwaltungsaufwand mit sich. Beiträge müssenabgerechnet, Rechnungen gestellt und Lastschriftmandate verwaltet werden.Besonders für kleinere Studios und Ketten, die nicht über umfangreicheRessourcen verfügen, wird diese Aufgabe schnell zur Belastung. Wenn dieMitglieder dann auch noch ihre Beiträge verspätet zahlen, kann es brenzlichwerden, vor allem dann, wenn es kein effektives Forderungsmanagement gibt. "Einunzureichendes Forderungsmanagement kann zu Liquiditätsengpässen führen, was denBetrieb erheblich gefährdet", warnt Philipp Kadel, Geschäftsführer der DIAGONALGruppe. "Liquidität ist entscheidend, um Trainerinnen und Trainer zu bezahlenund laufende Kosten zu decken. Wer Beiträge und andere Forderungen ineffizientverwaltet, gerät also schnell trotz des Zustroms an Mitgliedern inSchwierigkeiten.""Eine effiziente Verwaltung der Mitgliederdaten und Zahlungen ist daherunerlässlich, um den finanziellen Erfolg langfristig zu sichern", so der Experteweiter. "Doch wer jetzt erst mit dem Aufbau neuer Kapazitäten imRechnungsmanagement beginnt, kommt zu spät. Was es jetzt braucht, sindprofessionelle Lösungen gefragt." Philipp Kadel weiß, wovon er spricht: Er istnicht nur selbst seit 30 Jahren im Forderungsmanagement tätig, sondern betreutals Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe auch zahlreiche namhafte Firmen undbietet intelligente Lösungen für das Zahlungsmanagement. Mit DIAGONAL Debi-Plusliefert er Fitnessstudios ein Full-Service-Paket, das in kürzester Zeit füreffizientere Cashflows sorgt, ohne sie oder ihre Kundschaft zu belasten. Dabeispielt die technische Anbindung an die Mitgliederverwaltungssoftware einezentrale Rolle: Ob über eine individuelle API-Anbindung oder fertigeSchnittstellen wie zu MagicLine - die reibungslose Kommunikation zwischen denSystemen ist entscheidend, um den Mitgliedern den bestmöglichen Service zubieten.Warum man den Cashflow nicht dem Zufall überlassen, sondern ihn professionellangehen sollte